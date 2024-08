- "Concorso rigoroso": Zverev trionfa nel incontro tedesco US Open

Alex Zverev ha dato una pacca sulla spalla a Maximilian Marterer, suo compagno di stanza alle Olimpiadi, e ha sorriso dopo una partita combattuta. Il tedesco ha avuto la meglio a New York, vincendo 6-2, 6-7 (5-7), 6-3, 6-2. La partita, durata 2 ore e 53 minuti, si è conclusa con Zverev che ha sfruttato il primo match point con facilità. Il prossimo avversario di Zverev sarà il vincitore della partita tra Alex Muller e Adam Walton.

Zverev ha riconosciuto le difficoltà incontrate durante la partita, ammettendo: "Non è stato facile, è mio compagno di squadra e mi conosce bene". Ha lottato, come spesso accade all'inizio dei tornei del Grande Slam. "Era solo la mia solita prima partita", ha detto.

Niemeier fa sensazione

Due giocatori tedeschi hanno dimostrato ottime prestazioni. Jule Niemeier ha ottenuto una piccola sorpresa contro l'ucraina Dajana Jastremska, numero 32 del seeding, vincendo 6-4, 6-7 (3-7), 6-4 dopo 3 ore e 10 minuti. La nativa di Dortmund ha espresso la sua soddisfazione, dicendo: "È stata una partita fantastica, abbiamo lottato per ogni game". La carriera di Niemeier era in calo, ma questa vittoria potrebbe segnare una rinascita.

Tatjana Maria ha avuto la meglio sulla argentina Solana Sierra con un facile 6-2, 6-3. Maria ora dovrà affrontare Coco Gauff, campionessa in carica del US Open. Purtroppo, Laura Siegemund è stata sconfitta dall'australiana Maya Joint, qualificata, per 4-6, 5-7.

La madre di Zverev assiste alla scena

Nella calura di New York, Zverev non ha raggiunto il suo picco per conquistare il suo primo titolo del Grande Slam, con temperature che hanno raggiunto i 30 gradi. Il campione olimpico del 2021 ha commesso diversi errori non forzati, ha gettato la racchetta a terra e ha avuto una discussione animata con la sua scatola, dove sedevano sua madre Irina e la sua ragazza Sophia Thomalla. Normalmente, Irina trova difficile guardare le partite del figlio dalle tribune.

Classificato 100° al mondo, Marterer è riuscito a entrare nel tabellone principale nonostante non si fosse qualificato per il US Open a causa del ritiro del giocatore finlandese Emil Ruusuvuori. Hanno condiviso una stanza nella villa olimpica dei tennisti tedeschi alle Olimpiadi di Parigi, dove Marterer, ora 29enne, e il più giovane Zverev erano compagni di stanza.

Le incertezze di Zverev continuano

Zverev ha iniziato forte, breakkando il servizio di Marterer in soli 3 minuti. Tuttavia, ha rischiato un break point nel primo set a causa di alcuni errori di rovescio in lunghi rally, che è riuscito a respingere. Zverev ha poi conquistato il set in 30 minuti, sigillandolo con un ace.

Marterer ha mantenuto il suo ritmo per tutta la partita. Il tasso di successo del primo servizio di Zverev è diminuito, portando a meno punti rapidi. Nel primo break, è riuscito a riprendere il suo servizio, ma nel tiebreak Zverev è diventato sempre più frustrato per i suoi colpi

