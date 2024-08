- Concorso per la riprogettazione del Teatro di Weimar

La competizione per il restauro del teatro tedesco nazionale di Weimar (DNT), storicamente significativo, ha visto nessuno dei tre progetti vincitori soddisfare tutti i criteri necessari, nonostante tre team abbiano vinto tra i dodici partecipanti. Alla fine, tutti e tre i progetti si sono classificati al terzo posto nel voto della giuria. Tuttavia, i piani di restauro per la casa principale su Theaterplatz rimangono, con la costruzione prevista per il 2027 e il completamento atteso per la primavera del 2032.

Il presidente della giuria Jan Hinnerk Meyer, managing partner dello studio Meyer Architects GmbH e membro del Consiglio tedesco per l'edilizia sostenibile, ha commentato la sfida posta ai partecipanti. "Il compito era impegnativo, considerando gli stretti vincoli spaziali e le linee guida di bilancio, richiedendo l'integrazione di un ampio programma di sale per soddisfare le esigenze di un moderno e lungimirante teatro multigenere", ha detto. Nonostante nessuno degli studi abbia soddisfatto appieno questa sfida, i loro approcci mostrano promesse per il prossimo processo di gara.

Il finanziamento per questo importante restauro del teatro ammonta a circa 167 milioni di euro, provenienti sia dal governo federale che da quello statale. Questi fondi sono essenziali per aggiornare il teatro costruito nel 1908 per soddisfare gli standard odierni di sicurezza, accessibilità e sostenibilità, mantenendo il suo fascino storico.

L'edificio del DNT ha ospitato in passato il teatro di corte ducale, che Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) diresse un tempo. Inoltre, l'edificio del teatro ha un significato politico, in quanto ha ospitato l'Assemblea nazionale tedesca appena eletta nel 1919, che ha poi redatto la costituzione della Repubblica di Weimar.

La ministra della Cultura Claudia Roth ha riconosciuto l'importanza del restauro in una dichiarazione, sottolineando "Il Teatro tedesco nazionale di Weimar gioca un ruolo unicamente significativo nella storia democratica tedesca e serve come centro culturale di influenza che si estende ben oltre Weimar".

I progetti vincitori per il restauro del Teatro di Weimar, sebbene classificati al terzo posto, non hanno soddisfatto tutti i criteri necessari. Il Teatro tedesco nazionale di Weimar, con la sua ricca storia e il suo significato culturale in Germania, continuerà il suo restauro, con l'obiettivo di completarlo entro il 2032.

