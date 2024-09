- Concorso iniziale di torri d'acqua utilizzando sistemi di propulsione aerei

Alle festività del centenario dell'Accademia del Volo di Wasserkuppe, in programma al suo punto più alto nella regione della Rhön, ci riserva uno spettacolo unico. Per la prima volta, squadre internazionali si sfideranno in acrobazie aeree sia venerdì che sabato, come annunciato da Markus Kurz, Vicepresidente della Società di Promozione del Volo di Wasserkuppe (GFS).

Lo spettacolo inizia venerdì con una gara di freestyle mozzafiato. Secondo Kurz, il cielo sulla Rhön si illuminerà con aerei che rilasciano strisce arcobaleno di fumo dalle bombe fissate alle ali e al carrello degli aerei.

"Vince il concorrente più vicino al bersaglio"

Il giorno successivo, i concorrenti si sfideranno in una gara di atterraggio di precisione adrenalinica, dove il pilota che atterra più vicino al bersaglio sulla pista si aggiudica il titolo. Kurz ha chiarito: "Vince il concorrente più vicino al bersaglio". Le gare, che includeranno partecipanti dal Regno Unito e dalla Svizzera, si svolgeranno solo se le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

Con un secolo di storia alle spalle, l'Accademia del Volo di Wasserkuppe si fregia del titolo di più antica al mondo. Il Wasserkuppe, alto 950 metri, situato nella zona di confine tra l'Assia, la Baviera e la Turingia, è soprannominato "Monte del Pilota" grazie alla sua lunga tradizione di volo. Vicino alla vetta si trova il Museo Tedesco del Volo a Vela.

Le celebrazioni del centenario sul Monte del Pilota della Rhön ospiteranno squadre internazionali di acrobazie aeree. Assistire all'evento all'Accademia del Volo di Wasserkuppe nella regione della Rhön sarà un'esperienza indimenticabile.

