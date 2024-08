- Concorso finale nella crociata elettorale per il seggio parlamentare dell'assemblea legislativa della Turingia

Prima delle elezioni locali, i partiti politici in Turingia stanno dando il massimo per conquistare i voti. L'AfD (Alternativa per la Germania) sta organizzando un evento conclusivo a Erfurt, con la presenza di importanti figure come Björn Höcke e Alice Weidel a livello federale.

Il partito di Sinistra, con Bodo Ramelow come candidato principale, si sta impegnando con gli elettori a Gera. Anche i partiti minori come l'MLPD stanno pianificando funzioni di campagna aggiuntive. I candidati principali dei Verdi, Bernhard Stengele e Madeleine Henfling, stanno spostando la loro campagna nell'ambito digitale, rispondendo alle domande su Instagram.

Gli ultimi sondaggi in Turingia hanno mostrato scarsi spostamenti nelle posizioni dei partiti. L'AfD manteneva un vantaggio con valori compresi tra il 29 e il 30 percento. La CDU, BSW e il partito di Sinistra erano leggermente indietro. Circa 1,66 milioni di Turingiani sono chiamati a votare per un nuovo parlamento regionale domenica.

