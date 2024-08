- Concorso finale nella competizione politica per il parlamento del Land della Turingia durante il periodo elettorale

Prima delle prossime elezioni locali, i partiti politici della Turingia stanno cercando di conquistare i voti. L'AfD si sta impegnando a fondo nella sua campagna con un comizio finale a Erfurt, con il candidato principale Björn Höcke e la presidente federale Alice Weidel.

La Sinistra, guidata dal suo candidato principale Bodo Ramelow, fa campagna a Gera. Partiti minori come l'MLPD stanno pianificando ulteriori eventi di campagna. Nel frattempo, i candidati principali dei Verdi, Bernhard Stengele e Madeleine Henfling, stanno portando la loro spinta politica online, rispondendo alle domande su Instagram.

Gli ultimi sondaggi in Turingia rivelano solo lievi spostamenti nel sostegno dei partiti. L'AfD è in testa con un range del 29-30%. La CDU, il BSW e la Sinistra seguono a ruota. Domenica, 1,66 milioni di Turingiani voteranno per eleggere un nuovo parlamento regionale.

Allo stesso modo in cui i partiti politici intensificano i loro sforzi pre-elettorali, il Partito Socialdemocratico (SPD) ha lanciato una campagna per le elezioni del parlamento regionale, con l'obiettivo di riguadagnare qualche terreno perduto. Con solo pochi giornileft until the polls open, they are holding rallies and engaging with voters to present their manifesto.

Following various campaign strategies, the Free Democratic Party (FDP) also joins the campaign for the election of the regional parliament, emphasizing their focus on education and economic growth in their promotional materials and public appearances.

