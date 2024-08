- Concorrenza per le normative energetiche dei cittadini: partiti verdi contro governo

Diversi partiti politici hanno proposto metodi per coinvolgere il pubblico nell'energia rinnovabile dopo le vacanze estive. Dopo che i Verdi hanno proposto il loro "Citizens' Energy Act", il Ministro dell'Economia Hubert Aiwanger (Voti Liberi) ha dichiarato l'intenzione di presentare un progetto simile al governo a breve.

La proposta dei Verdi richiede agli operatori di energia eolica e di impianti PV a campo aperto di partecipare generalmente con il comune locale. La modalità specifica di coinvolgimento pubblico - come diventare azionisti cooperativi o partecipare attraverso schemi di prezzo dell'elettricità - dipenderebbe dalle condizioni e dalle possibilità locali, secondo il portavoce dell'energia verde Martin Stümpfig.

La proposta all'ultimo minuto per un parco eolico nella regione di Altoetting ha evidenziato l'importanza di un coinvolgimento pubblico adeguato. Per anni, il governo statale aveva denunciato l'energia eolica come superflua, criticando Katharina Habersbrunner dell'Unione Bürgerenergie. Tuttavia, un grande progetto è stato improvvisamente imposto senza consultazione preventiva. "Ci sono stati numerosi errori", ha dichiarato.

Aiwanger disapprova della proposta dei Verdi

Il Ministro dell'Economia Hubert Aiwanger ha presentato il suo piano alternativo, criticando la proposta dei Verdi come insufficiente. "Solo i comuni ospitanti dovrebbero contribuire finanziariamente alle turbine eoliche. È troppo miope, poiché le moderne installazioni, comprese le pale, superano i 200 metri di altezza e sono visibili da lontano", ha insistito il ministro.

Oltre ai Verdi e ad Aiwanger, il Presidente di Stato Markus Söder (CSU) ha espresso il sostegno all'aumento dell'uso dell'energia eolica, anche in mani cittadine, dopo anni di scetticismo. Il governo è sotto pressione da parte dei comuni su questa questione. Di recente, oltre 400 sindaci hanno inviato una richiesta formale al governo di Monaco per promuovere l'espansione dell'energia rinnovabile e il coinvolgimento dei comuni in modo più aggressivo. I sindaci vedono sia opportunità energetiche che economiche per le loro comunità in questo.

Lo stato pianifica anche di promuovere la costruzione di impianti solari lungo le strade esistenti, offrendo più di 2.000 ettari di terreno in affitto per questo scopo. Ci sono circa 30.000 luoghi adatti per gli impianti PV sulle strade federali e statali in Baviera. Con un rendimento di 2,5 terawatt ore all'anno, questi impianti potrebbero fornire elettricità a circa 700.000 famiglie. I luoghi adatti saranno elencati sullo "Solar Area Exchange" dell'Atlante Energetico della Baviera per l'affitto futuro.

Il Ministro della Costruzione e dei Trasporti della Baviera Christian Bernreiter (CSU) ha commentato: "La costruzione lungo le arterie stradali è già stabilita, quindi gli impatti ambientali e le modifiche del paesaggio sono minimi". Inoltre, non verrà reclamato nuovo terreno. Il dataset contiene aree adiacenti ai 5.800 chilometri di strade federali e 14.300 chilometri di strade statali in Baviera, nonché oltre 400 barriere acustiche.

Aiwanger ritiene che la proposta dei Verdi per gli operatori di energia eolica di contribuire finanziariamente alle turbine eoliche sia troppo restrittiva, data l'altezza delle moderne installazioni. Il governo statale sta considerando di promuovere gli impianti solari lungo le strade esistenti per fornire elettricità a numerosi nuclei familiari, minimizzando l'impatto ambientale e senza richiedere nuovo terreno.

Leggi anche: