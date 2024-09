- "Conclusione delle vacanze estive sulla scena del crimine: questi ispettori si salutano"

Ecco che si fa sul serio, gente! Nuovi episodi di "Tatort" e "Polizeiruf 110" stanno per arrivare su ARD. A dare il via alla tempesta di crimini post-estate è un "Tatort" ambientato a Vienna intitolato "Deine Mutter" (15 settembre, ore 20:15).

Prima di tuffarci nell'atmosfera estiva, che è iniziata il 20 maggio (Lunedì di Pentecoste), dopo la trasmissione ARD di un "Tatort" della Foresta Nera, avevamo già mandato in onda 17 "Tatort" e 5 "Polizeiruf 110" sul primo canale. Sì, avete capito bene! Persino il secondo giro della squadra di Halle Koitzsch e Lehmann (Peter Kurth e Peter Schneider), iniziato nel 2021, è stato incluso.

Mentre caliamo la saracinesca su quest'anno, altri 15 "Tatort" e 2 "Polizeirufe" vedranno ancora la luce. L'ordine esatto di queste trasmissioni potrebbe richiedere del tempo per essere definito, poiché la programmazione viene generalmente pianificata con un anticipo di circa sei settimane.

Vienna/ORF:

Tre "Tatort" austriaci? Due? È un montagne russa! Nel 2024 ne avremo due. Il secondo (15 settembre) fa scalpore con la morte improvvisa di un rapper emergente di Vienna - un giallo con molti sospetti. Il titolo di questo "Tatort" hip-hop: "Deine Mutter" (il titolo provvisorio era "Hurenkind").

Foresta Nera/SWR:

In "Ad acta" (22 settembre), Tobler e Berg (Eva Löbau e Hans-Jochen Wagner) si chiedono perché il patrigno e capo di un avvocato ucciso stia temporeggiando nell'aiutare le indagini.

L'addio della squadra Janneke/Brix

Frankfurt am Main/HR:

Matthias Brandt indossa il cappello dello psicologo per l'ultimo (e 19° caso) della squadra Janneke/Brix (Margarita Broich e Wolfram Koch) il 29 settembre. La terraferma di Francoforte è in piena fioritura, ma non lasciatevi ingannare dalla vegetazione! HR promette un finale a bocca aperta.

Wiesbaden/HR:

Il 13° caso dell'investigatore LKA Felix Murot (Ulrich Tukur) ci riporta indietro nel tempo ai anni '40. La caccia a un criminale di guerra ricercato ci aspetta in questo episodio. Ovviamente, le cose non sono così semplici come sembrano con un titolo come "Murot e il Reich millenario" (in programma per il 20 ottobre, secondo HR).

Franconia/BR:

L'attrice Dagmar Manzel si congeda dallo schermo televisivo con il decimo caso del personaggio Paula Ringelhahn dal 2015. Con il suicidio di un giovane detenuto, una serie di eventi tragici si svolge a Norimberga, chiudendo l'arco di Paula.

Ludwigshafen/SWR:

"Dein gutes Recht" è l'80° apparizione di Ulrike Folkerts come Lena Odenthal (in 35 anni). In questo caso, un dipendente licenziato di un call center diventa il principale sospettato in un'indagine per omicidio.

Stoccarda/SWR:

Secondo SWR, Lannert e Bootz (Richy Müller e Felix Klare) si occuperanno della morte di una donna che ha lasciato la sua vita in un piccolo paese per la glamour della città in "Lass sie gehen." È colpa sua?

Monaco/BR:

In "Münsters Mordfall 96," i detective Batic e Leitmayr (Miroslav Nemec e Udo Wachtveitl) indagano su un omicidio legato a un'esercitazione militare della NATO. Con decine di soldati, comparse ed equipaggiamento coinvolti, il caso non è affatto semplice.

Kiel/NDR:

In "Borowski und das ewige Meer," Klaus Borowski e l'assistente Mila Sahin (Almila Bagriacik) si confrontano con una serie di inquietanti suicidi di giovani donne sulla spiaggia di Kiel. Questo sinistro 42° caso segna un penultimo showcase per Axel Milberg.

Addio importante nel "Tatort" di Münster

Münster/WDR:

La squadra amata affronta un commiato sobrio in questo secondo episodio dell'anno del "Tatort", con l'omicidio di un avvocato, il cui corpo è infilzato da una lancia antica di una scultura di guerriero. Il caso scuote tutta la città e la classica coppia - il commissario Thiel (Axel Prahl) e il professor Boerne (Jan Josef Liefers) - è determinata a scoprire la verità dietro a tutto ciò.

È il penultimo caso con Mechthild Großmann come pubblico ministero Wilhelmine Klemm. L'attrice con la voce inconfondibile ha recentemente annunciato che se ne sarebbe andata dopo i due film nel 2025.

Dortmund/WDR:

Entra in azione Faber e Herzog (Jörg Hartmann e Stefanie Reinsperger) in un caso inquietante intitolato "Made in China." Una donna insanguinata entra in un negozio asiatico, sostenendo di aver commesso un omicidio ma anche insistendo di non ricordare alcun dettaglio.

Cologne/WDR:

Ballauf e Schenk (Klaus J. Behrendt e Dietmar Bär) sono al centro della scena in un tetro scenario di un cadavere fuori da un centro erotico. Le indagini li portano al famigerato settimo piano, che ospita un salone di bellezza, un centro estetico e stanze per servizi non tradizionali.

Amburgo/NDR:

In "Sussurro," il personaggio di Falke (Wotan Wilke Möhring) si ritira in un monastero isolato. Nella sua ultima notte, condivisa con il suo compagno di alloggio, scoppia un incendio. Il prete, Otto, muore. È stato un atto di omicidio?

La stazione di radiodiffusione svizzera SRF lancerà il suo secondo drama criminale dell'anno, intitolato "Traghettatore", con Grandjean e Ott (Anna Pieri Zuercher e Carol Schuler). La storia si svolge nel periodo pre-natalizio e ruota intorno a un serial killer con una predilezione per il settore bancario.

Il drama criminale di Radio Bremen, intitolato "Notte tranquilla", vede Moormann e Selb (Jasna Fritzi Bauer e Luise Wolfram) lavorare durante le vacanze. Il corpo di un capitano viene scoperto nella sua stanza. Lui e il suo partner avevano ospitato un marinaio filippino, con un furto sospetto andato storto.

Le squadre "Tatort" di Saarbrücken, Berlino e Dresda non saranno presenti nella lineup ARD del 2024, con i ritorni pianificati per il 2025. L'investigatore NDR Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler), precedentemente trasferita da Hannover a Göttingen a causa di problemi di lavoro in squadra e ora apparentemente autorizzata a tornare ad Hannover, si unisce anche a questa lista.

La serie di drammi polizieschi "Polizeiruf" dell'NDR conferma che due squadre continueranno nel 2024. La coppia di Rostock, Böwe e König (Lina Beckmann e Anneke Kim Sarnau), ha garantito i loro posti, così come l'unità "Polizeiruf" dell'MDR, inclusa Doreen Brasch interpretata da Claudia Michelsen a Magdeburgo.

Sotto la guida del veterano del crimine Dominik Graf, il terzo episodio per Cris Blohm (Johanna Wokalek) e Dennis Eden (Stephan Zinner) è previsto per debuttare. In "Oltre la legge", la trama ruota intorno all'omicidio di un attore amatoriale di film per adulti e agli ostacoli legali.

Il drama criminale "Acque", prodotto da RBB del Brandeburgo, presenta la scoperta di uno studente polacco morto in una canoa su un canale. I detective Vincent Ross (André Kaczmarczyk) e Karl Rogov (Frank Leo Schröder) avviare un'indagine, seguendo l'antica via d'acqua che la vittima stava studiando.

Dopo un'estate ricca di drammi criminali, la stagione post-estate continua con un 'crime della domenica' gelido. Il 15 settembre, l'ARD trasmetterà un 'Tatort' intitolato "Tua madre", che segna il secondo episodio viennese di quest'anno.

Despite closing the curtains on 2024, ARD still has 15 'Tatorts' and 2 'Polizeiruf' episodes scheduled for release, some titles yet to be finalized.

Leggi anche: