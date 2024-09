- Conclusione della pausa estiva per la scena del tatuaggio: questi agenti d'inchiesta si salutano

È di nuovo ora di "Tatort" e "Polizeiruf 110", con nuovi episodi in arrivo su ARD. Il primo crime drama della domenica dopo la pausa estiva si intitola "Tua madre", un "Tatort" di Vienna in onda il 15 settembre alle 20:15.

Prima della pausa estiva, iniziata il 20 maggio (Lunedì di Pentecoste) dopo la trasmissione di un "Tatort" dalla Foresta Nera, erano già stati trasmessi 17 "Tatort" e 5 "Polizeiruf 110" sul primo canale quest'anno. Tra questi c'era il secondo caso della squadra di Halle Koitzsch e Lehmann (Peter Kurth e Peter Schneider) iniziato nel 2021.

Un'anteprima di ciò che resta nelle prime trasmissioni fino alla fine di dicembre - al momento ci sono 15 "Tatort" e 2 "Polizeirufe" in programma. L'ordine verrà definito solo quando verrà effettuato il programma circa sei settimane prima.

Vienna/ORF:

A volte ci sono tre "Tatort" austriaci all'anno, a volte due - nel 2024 ce ne saranno due. Nel secondo caso (15 settembre), un rapper emergente di Vienna viene trovato morto - ci sono numerosi sospetti. Questo "Tatort" hip-hop si intitola "Tua madre" (titolo originale "Bastard").

Foresta Nera/SWR:

In "Ad acta" (22 settembre), Tobler e Berg (Eva Löbau e Hans-Jochen Wagner) si interrogano sul perché il patrigno e capo di un avvocato ucciso sia riluttante ad aiutare le indagini sulla sua morte.

Frankfurt am Main/HR:

"Quando i colli di Francoforte fioriscono" è il titolo dell'ultimo (e 19° caso) della squadra Janneke/Brix (Margarita Broich e Wolfram Koch) del 29 settembre. Matthias Brandt interpreterà uno psicologo, mentre HR promette un climax emozionante.

Wiesbaden/HR:

Il 13° caso dell'investigatore LKA Felix Murot (Ulrich Tukur) ci riporta al 1940. Si occupa di un criminale di guerra ricercato. Come si può immaginare, "Murot e il Reich millenario" (in programma per il 20 ottobre, secondo HR) non è presentato in un modo tipico qui-e-ora.

Franconia/BR:

Il decimo caso dal 2015 conclude l'arco narrativo di Paula Ringelhahn. L'attrice Dagmar Manzel lascia la squadra. "In 'Nonostante', il suicidio di un inmates 25enne scatena una catena di incidenti letali a Norimberga", riassume BR la trama.

Ludwigshafen/SWR:

"Il tuo diritto" segna l'80° apparizione di Ulrike Folkerts come Lena Odenthal (in 35 anni - per Lisa Bitter come Johanna Stern è il decimo anno). In questo caso, c'è il sospetto che un dipendente licenziato di un call center abbia commesso un omicidio.

Stoccarda/SWR:

Secondo SWR, "Lasciala andare" di Lannert e Bootz uscirà intorno a novembre. La coppia (Richy Müller e Felix Klare) si occupa della morte di una donna che ha lasciato la sua città natale, la famiglia e il fidanzato per la vita urbana. È suicidio?

Monaco/BR:

Gli investigatori Batic e Leitmayr (Miroslav Nemec e Udo Wachtveitl) affrontano un'esercitazione NATO nel loro 96° caso. Con il potere viene la responsabilità, poiché la situazione comporta numerosi soldati, civili ed equipaggiamento pesante.

Kiel/NDR:

In "Borowski e il mare eterno", Klaus Borowski e Mila Sahin (Almila Bagriacik) si occupano di una serie di misteriosi suicidi di donne sulla spiaggia di Kiel. È il 42° e penultimo caso per Axel Milberg. Ne seguiranno altri due nel 2025.

Un importante addio nel "Tatort" di Münster

Münster/WDR:

La squadra amata è costretta ad affrontare il corpo senza vita di un avvocato nel secondo caso della stagione, "L'uomo muore solo due volte" (titolo di lavoro una volta era "La maledizione della maschera della morte"), che viene impalato da un misterioso artefatto da una scultura di un antico guerriero. Il commissario Thiel (Axel Prahl) e il professor Boerne (Jan Josef Liefers) sono d'accordo - non è stato solo un tragico incidente.

È l'ultimo caso per Mechthild Großmann come procuratore generale Wilhelmine Klemm. L'attrice con la voce profonda inconfondibile ha recentemente annunciato che se ne andrà dopo i due film del 2025.

In "Silenzio", il personaggio chiamato Falke (Wotan Wilke Möhring) gode di un ritiro isolato in un monastero. Nella sua ultima notte, che trascorre con il suo compagno di stanza, scoppia un incendio improvviso. Il pastore del monastero, Otto, muore. È stato un incidente o un atto criminale?

Zürich/SRF:

La seconda serie crime della Svizzera dell'anno, con Grandjean e Ott (Anna Pieri Zuercher e Carol Schuler), è attesa per dicembre. "Il traghettatore" si svolge durante il periodo pre-natalizio e ruota intorno a un serial killer che opera nel settore bancario.

In "Silenziosa Notte," Moormann e Selb (Jasna Fritzi Bauer e Luise Wolfram) sono di turno durante le festività. Un capitano viene trovato morto nella sua stanza con un colpo di pistola. Lui e il suo partner avevano invitato un marinaio filippino a stare con loro. Una rapina fallita?

Quali squadre di "Tatort" torneranno nel 2025

Le squadre di Saarbrücken, Berlino e Dresda di "Tatort" non saranno presenti nella programmazione dell'ARD nel 2024, tornando solo nel 2025.

L'ispettore Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) dell'NDR, che è stata trasferita da Hannover a Göttingen nel 2019 a causa di problemi di lavoro di squadra, si prenderà anche una pausa.

Questi serie televisive di "Polizeiruf" rimangono programmate per il 2024

Le coppie di Rostock dell'NDR, Böwe e König (Lina Beckmann e Anneke Kim Sarnau), e le squadre di "Polizeiruf" dell'MDR, comprese quelle di Claudia Michelsen come Doreen Brasch a Magdeburgo, sono ancora programmate per quest'anno.

Monaco di Baviera/BR:

Sotto la guida del veterano del crimine Dominik Graf, la squadra di Cris Blohm (Johanna Wokalek) e Dennis Eden (Stephan Zinner) ha creato il suo terzo caso. In "Oltre la legge", l'omicidio di un'attrice amatoriale di film per adulti e le complesse questioni legali sono al centro della storia.

Brandeburgo/RBB:

Nel thriller "Acque navigabili", uno studente polacco viene trovato morto in una canoa che galleggia su un canale. I detective Vincent Ross (André Kaczmarczyk) e Karl Rogov (Frank Leo Schröder) indagano, seguendo il vecchio percorso d'acqua che la vittima stava studiando.

L'intrattenimento offerto dall'ARD continua con nuovi episodi di "Tatort" e "Polizeiruf 110", compreso l'attesissimo "Tua madre" con un rapper di Vienna. Dopo la pausa estiva, ci saranno altri "Tatort" e "Polizeiruf" fino a dicembre, offrendo diversi scenari criminali in diverse regioni.

Leggi anche: