- Conclusione del processo per il caso dei biglietti da concerto dei Stone.

Nel caso di pass speciali per il concerto dei Rolling Stones del 2017 a Hamburg, il tribunale regionale ha archiviato le procedure penali contro un ex alto funzionario finanziario. La procura ha acconsentito a questa decisione a condizione di una penale, come ha rivelato un portavoce del tribunale. Il 64enne pagherà una somma a sei cifre, almeno 10.000 euro.

Le accuse iniziali riguardavano l'ex funzionario che accettava una tangente in cambio di incoraggiare un subordinato a commettere un illecito. Nel 2019, un tribunale distrettuale di Hamburg aveva inflitto una multa all'ex funzionario, composta da 120 rate giornaliere di 170 euro ciascuna. Lei aveva contestato questa sentenza.

Durante i procedimenti d'appello, l'ex funzionario finanziario ha ammesso le accuse. Ha accettato due biglietti d'ingresso dal precedente capo dell'ufficio distrettuale del Nord. Questi biglietti provenivano da un'allocazione distinta dalla vendita regolare. Inoltre, la accusata, in qualità di superiore disciplinare, ha firmato una lettera datata in ritardo. In questa lettera, ha autorizzato il capo dell'ufficio distrettuale a partecipare a un evento pre-concerto e a fornire quattro biglietti omaggio ai suoi collaboratori.

Il capo dell'ufficio distrettuale del Nord e il suo vice sono stati multati. L'ufficio distrettuale del Nord aveva sponsorizzato il concerto, con un pubblico stimato di 82.000 persone, a Hamburg Stadtpark. Il capo dell'ufficio distrettuale è stato multato il 8 aprile 2022 per aver accettato e fornito tangenti, per un totale di 180 rate giornaliere di 120 euro ciascuna. Tuttavia, il tribunale regionale lo ha assolto dalle accuse principali di corruzione e condotta non etica. Il suo ex vice è stato condannato per aver accettato tangenti e aver aiutato, con una multa di 110 rate giornaliere di 110 euro ciascuna. Due coimputati, responsabili dell'evento presso l'agenzia di eventi, accusati di corruzione, sono stati assolti.

La Corte Federale di Giustizia ha annullato la sentenza contro il capo dell'ufficio distrettuale lo scorso agosto e ha rimandato il caso a un'altra sezione del tribunale regionale (Az.: 5 StR 447/22). La sentenza era stata giudicata "seriamente difettosa", come ha spiegato la 5ª Sezione Penale della Corte Federale di Giustizia.

