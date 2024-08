- Concesso della maggior parte delle domande di aiuto per gli aquiloni

Nel programma speciale del Reno-Palatinato per l'ampliamento dei posti negli asili, la maggior parte delle domande presentate è stata approvata. In particolare, su 57 domande presentate entro il 15 aprile, ne sono state approvate 47. Lo ha annunciato il Ministero dell'Istruzione del Reno-Palatinato a Magonza. Il finanziamento totale per le 47 domande approvate ammonta a 9,9 milioni di euro, con importi compresi tra circa 24.000 e 570.000 euro.

"Le famiglie hanno bisogno di asili e lo stato ha bisogno di più posti negli asili. Ecco perché lo stato sostiene l'ampliamento," ha dichiarato la Ministra dell'Istruzione Stefanie Hubig (SPD). Ciò garantisce la buona conciliabilità tra famiglia e lavoro.

Il ministero ha respinto dieci domande per motivi formali o di contenuto, come documenti mancanti, la misura che termina dopo il 31 dicembre 2025 o il progetto non idoneo al finanziamento.

Il programma speciale ammonta a 40 milioni di euro. Ora, 15,1 milioni di euro sono disponibili dal fondo del finanziamento per le domande entro la seconda scadenza del 15 luglio.

Il Reno-Palatinato ha troppo pochi posti negli asili

Il governo statale ha introdotto il programma di finanziamento speciale in aggiunta al regolare finanziamento dei costi di investimento di 15 milioni di euro all'anno. Mentre il regolare finanziamento statale sostiene le misure di costruzione che creano interamente nuovi posti negli asili, il programma speciale si concentra sulla sicurezza dei posti esistenti o sulla ricreazione di quelli smantellati. Inoltre, possono essere finanziati anche i lavori di ristrutturazione.

C'è un consenso sul fatto che ci siano troppo pochi posti negli asili nello stato. "Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di genitori ha usufruito del diritto all'assistenza diurna per i bambini, soprattutto per i bambini molto piccoli e in cura a tempo pieno," sottolinea la ministra dell'istruzione. Lo studio della Fondazione Bertelsmann, presentato alla fine di novembre dello scorso anno, è giunto alla stessa conclusione, affermando che tre quarti dei bambini negli asili del Reno-Palatinato sono assistiti in gruppi con "rapporti di personale non adatti ai bambini". Secondo lo studio, il Reno-Palatinato ha bisogno di circa 27.400 posti negli asili in più per soddisfare le esigenze dei genitori.

Altri richiedenti che hanno mancato la scadenza del 15 aprile possono ancora presentare le loro domande entro la seconda scadenza del 15 luglio. Il programma speciale è aperto a vari tipi di strutture per l'assistenza diurna, comprese quelle che mirano a garantire i posti esistenti, a ricreare quelli smantellati o a sottoporsi a lavori di ristrutturazione.

