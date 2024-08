- Concessione di autorizzazione per un nuovo collegamento del parco industriale denominato Black Pump Industrial Complex

Nel parco industriale Schwarze Pumpe a Spremberg, parte del distretto di Spree-Neiße, è stata inaugurata una nuova via di trasporto. Questa nuova strada collega direttamente le sezioni del parco industriale meridionale e migliorando notevolmente l'accesso alla strada federale 97, come dichiarato dal comunicato stampa della cancelleria di stato di Potsdam. Questo sviluppo rende più facile raggiungere il parco industriale e allevia la pressione sulla comunità locale del distretto di Schwarze Pumpe a Spremberg.

Una somma di 4,85 milioni di euro, come rivelato dal presidente del Ministero del Brandeburgo Dietmar Woidke (SPD), è stata investita in questo progetto dal programma di sostegno strutturale della Lusazia. Con l'ampliamento di questo parco industriale, si stanno creando opportunità per nuovi insediamenti industriali e, di conseguenza, nuove opportunità di lavoro.

Il parco industriale Schwarze Pumpe, che in precedenza ruotava intorno alla produzione di energia elettrica da carbone, ora funge da hub per circa 120 diverse aziende. Le loro future esigenze energetiche saranno soddisfatte dall'energia verde.

