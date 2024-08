- Concerto di Taylor Swift: sospettato nega le accuse

Nel presunto complotto per attaccare un concerto di Taylor Swift a Vienna, il principale sospettato ora nega tutte le accuse. Il 19enne non è un sostenitore dello Stato Islamico (IS) e non aveva intenzione di attaccare i fan della superstar americana, come confermato dal suo avvocato all'agenzia di stampa APA, secondo un articolo del "Kronen Zeitung". Le autorità avevano inizialmente dichiarato che aveva confessato completamente e si vantava dei suoi piani. Ora, il suo avvocato ha detto che il suo cliente voleva solo "essere figo".

Aveva creato gli esplosivi seguendo un tutorial trovato online e stava sperimentando con essi, probabilmente con l'intenzione di testare una bomba nei boschi. In nessun momento aveva intenzione di fare del male alle persone. Riguardo alla possessione di coltelli e altre armi da taglio del 19enne, il suo avvocato ha detto: "Li ha ordinati da Amazon perché gli piacevano". Il 19enne non è un terrorista, ma "come un bambino. Immaturi, ignari".

Finora si sa che il sospettato aveva giurato fedeltà all'IS e aveva recentemente lasciato il lavoro, annunciando di avere "cose grandi" in programma. Al momento del suo arresto, la polizia ha trovato coltelli, machete e esplosivi. Secondo gli investigatori, il sospettato aveva anche una luce della polizia con una sirena, che intendeva utilizzare per avvicinarsi ai fan in auto e causare una strage.

Oltre al 19enne con radici nordmacedoni, un 17enne conoscente è anche in custodia. Il 17enne stava lavorando come ponteggiatore allo stadio Ernst-Happel, il luogo del concerto. Inoltre, un 18enne iracheno del cerchio del sospettato principale è stato posto ai domiciliari. although he was not involved in the plans, he too had sworn allegiance to IS.

Data la minaccia terroristica nota in precedenza, i tre concerti previsti per l'8-10 agosto sono stati cancellati dal promoter.

Il 17enne, che è stato arrestato in relazione al caso, stava lavorando al luogo del concerto durante il periodo del presunto complotto. I sospetti contro il principale sospettato erano stati inizialmente portati alla Commissione per la Protezione della Costituzione e la Prevenzione del Terrorismo in Austria.

