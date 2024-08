- Concert di Swift annullato: ulteriori indagini sull'area circostante

Dopo la cancellazione di tre concerti di Taylor Swift a Vienna a causa di una minaccia terroristica, gli investigatori stanno ora esaminando i dintorni dei due sospetti. "Le indagini procedono a pieno ritmo", ha dichiarato il direttore generale della sicurezza pubblica Franz Ruf in un'intervista radiofonica per ORF. Nonostante i due arresti abbiano ridotto la minaccia immediata, c'è stata un aumento della minaccia terroristica da mesi.

Ruf ha identificato il 19enne arrestato a Ternitz come il principale sospetto. Il secondo sospetto, un 17enne, è stato arrestato a Vienna. I due erano in contatto e sono state trovate "azioni preparatorie concrete" per un potenziale attacco nella casa del 19enne a Ternitz. Durante una perquisizione, sono state sequestrate diverse sostanze chimiche e dispositivi tecnici. Il 19enne aveva recentemente caricato un giuramento di fedeltà al leader attuale dello Stato Islamico (IS) su un account su internet, secondo Ruf.

Il 19enne radicalizzato islamista aveva preparato attacchi e mirato ai concerti di Swift nella capitale austriaca. Come precauzione, i tre eventi di massa sono stati cancellati entro 24 ore dalla prima prevista apparizione di Swift il giovedì. Il governo austriaco ha descritto il livello di minaccia come "molto serio".

Le azioni del 19enne hanno spinto la Commissione a intensificare i loro sforzi per prevenire futuri attacchi terroristici. Dopo il sequestro di materiali sospetti, la Commissione sta ora collaborando con agenzie di intelligence internazionali per monitorare eventuali minacce potenziali.

Leggi anche: