Concentrazioni elevate di piombo rilevate in 12 diverse varietà di miscele di cannella e spezie, secondo i risultati dell'inchiesta

La polvere di cannella fornita da Paras aveva il contenuto di piombo più elevato, con 3,52 parti per milione (ppm), come rivelato dallo studio. La polvere di cannella di EGN seguiva da vicino, con un livello di piombo di 2,91 ppm. I livelli successivi sono stati trovati nella cannella macinata di Mimi's Products (2,03 ppm), nella cannella macinata ShopRite Bowl & Basket (1,82 ppm), nella cannella macinata Rani Brand (1,39 ppm), nella polvere di cannella Zara Foods (1,27 ppm), nella polvere di cannella a bastoncini Three Rivers (1,26 ppm), nella polvere di cinque spezie Yu Yee Brand (1,25 ppm), nella polvere di cinque spezie BaiLiFeng (1,15 ppm), nella polvere di cinque spezie Spicy King (1,05 ppm), nella polvere di cannella Badia (1,03 ppm) e nella polvere di cannella Deep (1,02 ppm).

Paras e EGN hanno informato Consumer Reports che avrebbero smesso di vendere e avrebbero ordinato ai negozi di rimuovere questi articoli contaminati dagli scaffali. CNN ha contattato tutte le 12 aziende per un commento.

Mimi’s Products ha dichiarato di fare affidamento sui rapporti analitici forniti dai loro fornitori, che indicano che "nessun livello di piombo superiore a 1 parte per milione è stato trovato nella loro cannella macinata", come confermato dalla portavoce Nuria Lambert.

Wakefern Food Corp., che detiene ShopRite Bowl & Basket, ha dichiarato via email che la qualità dei loro prodotti è la loro priorità assoluta e che la loro cannella soddisfa tutti gli standard di sicurezza e qualità.

Badia Spices ha confermato via email che i loro prodotti a base di cannella macinata rispettano tutti i regolamenti federali e internazionali.

Guitar, dell'FDA, ha dichiarato via email che "piccole quantità di piombo sono presenti in quasi ogni prodotto alimentare coltivato in tutto il mondo". L'FDA non ha ancora stabilito un regolamento formale per il piombo negli spezie e non ha emesso alcun avviso ai consumatori o richiami per prodotti di spezie contenenti livelli di piombo inferiori a 2 parti per milione.

CNN non ha ricevuto risposta dalle altre aziende o dall'Associazione degli Spice Trade degli Stati Uniti al momento della pubblicazione.

Nessun livello di piombo è sicuro per il consumo

Il Codex Alimentarius, un'organizzazione internazionale creata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla FAO delle Nazioni Unite, sta considerando l'istituzione di un livello massimo di 2,5 ppm per il piombo nella cannella, come previsto nel 2024, secondo l'FDA.

Tuttavia, i livelli di piombo superiori a 1 ppm scatenano un richiamo nello stato di New York, l'unico stato che regola i metalli pesanti nei prodotti di spezie. Consumer Reports ha avvertito le autorità dello stato di New York e CNN ha contattato il Dipartimento della Salute dello stato di New York per determinare se avrebbero preso qualsiasi azione in base al rapporto, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti afferma che non esiste un livello sicuro di piombo per il consumo umano. Il piombo si accumula nel corpo nel tempo e è un "metallo tossico" che può nuocere alle persone, anche a bassi livelli di esposizione, soprattutto nei bambini.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa un milione di persone sono morte a causa dell'esposizione al piombo nel 2019 e che il piombo è responsabile di 21,7 milioni di anni persi a causa della disabilità e della morte a livello globale a causa dei suoi effetti a lungo termine sulla salute.

A livelli elevati di esposizione, il piombo può causare danni gravi al cervello e al sistema nervoso centrale, che possono portare al coma, alle convulsioni e persino alla morte. I bambini che sopravvivono alla grave intossicazione da piombo possono essere lasciati con disabilità intellettuali permanenti e disturbi del comportamento.

Livelli inferiori trovati in altri marchi

Consumer Reports ha raccolto circa tre campioni di 36 diversi articoli di spezie, tra cui cannella, garam masala e diverse miscele di spezie. I marchi di spezie principali sono stati acquistati nei negozi di generi alimentari principali, mentre i marchi più piccoli sono stati acquistati nei negozi internazionali del Connecticut, del New Jersey e dello stato di New York, nonché online.

Inoltre, i 12 marchi con livelli di piombo superiori a 1 ppm, 18 marchi di diverse cannella o miscele di spezie contenevano livelli di piombo compresi tra 0,87 e 0,23 ppm, secondo il rapporto. Sei prodotti di cannella sono stati testati a livelli ancora più bassi.

Questi includono la cannella macinata e la cannella macinata biologica vendute da 365 Whole Foods Market, che contenevano 0,12 e 0,02 ppm di piombo, rispettivamente. La cannella macinata biologica al 100% di Morton & Bassett San Francisco, la cannella biologica Loisa e la polvere di cannella Sadaf sono state testate a 0,04 ppm di piombo. La miscela di spezie a base di sette spezie Sadaf aveva un livello leggermente più elevato di piombo, con 0,15 ppm.

Tuttavia, poiché il test di Consumer Reports ha valutato solo tre campioni di ogni marca, i risultati non possono determinare se livelli simili di piombo sarebbero stati trovati in tutti i prodotti venduti con quel nome di marca, secondo James Rogers, direttore della ricerca e del testing sulla sicurezza degli alimenti di Consumer Reports.

"Non abbiamo le risorse per testare centinaia e centinaia di campioni, che sarebbe il modo giusto per farlo", ha dichiarato Rogers. "Questo è un test spot di ogni prodotto e può servire come punto di partenza per un consumatore per fare la mitigazione del rischio riconoscendo che il piombo è presente nel nostro terreno e acqua e potrebbe esserci

"L'FDA non ha l'autorità di richiamo obbligatorio, quindi si affida alle corporation per agire responsabilmente, cosa che non accade uniformemente," ha dichiarato. "Non ci sono limiti definiti per il piombo nella cannella, quindi non ci sono leggi da far rispettare che richiedano un richiamo. Tutto ciò che possono fare è distribuire avvertimenti sulla salute pubblica."

Il problema di fondo, secondo il dottor Pieter Cohen, professore associato di medicina alla Cambridge Health Alliance di Somerville, Massachusetts, che non ha partecipato alla ricerca condotta da Consumer Reports, è la mancanza di supervisione.

"Non c'è nessuno che sorveglia il negozio," ha dichiarato Cohen. "Non c'è nessuno che garantisca la quantità di metalli pesanti che gli americani incontrano quando consumano beni comuni, compresa la cannella."

Cohen ha sottolineato che l'FDA non ha specificato un livello sicuro di piombo nella cannella, quindi le corporation sono lasciate a decidere i livelli di esposizione al piombo nei loro prodotti, creando una situazione allarmante.

Su richiesta, l'FDA ha raccomandato alle persone di smettere di usare e smaltire gli specifici articoli di cannella in polvere dopo che è stato diffuso un avvertimento sulla salute pubblica. Secondo il portavoce dell'FDA Courtney Rhodes, i campionamenti dell'FDA sulla cannella in polvere al dettaglio e gli esami in corso sulla cannella in polvere provenienti dai partner degli stati non indicano problemi con altri articoli.

Rhodes ha aggiunto che i produttori non sono obbligati a testare gli ingredienti o i prodotti finiti per i metalli pesanti, compresi quelli destinati al consumo dei bambini.

Come parte della proposta di bilancio del fiscal year 2025 dell'amministrazione Biden, l'FDA sta cercando di modificare la legge federale su alimenti, farmaci e cosmetici per costringere l'industria a testare i prodotti finiti per i inquinanti e mantenere i registri dei test campione per l'ispezione degli ufficiali dell'FDA. Inoltre, Rhodes ha suggerito che l'FDA cerca "nuova autorità per accedere da remoto a questi registri dei test e rivedere questi risultati quando necessario."

Kristen Rogers di CNN ha contribuito a questo pezzo.

Date le preoccupazioni sollevate, è importante che le persone diano la priorità alla loro salute e benessere scegliendo prodotti con livelli di piombo più bassi. Ad esempio, 365 Whole Foods Market offre cannella in polvere con 0,12 ppm di piombo, mentre Morton & Bassett San Francisco 100% organic ground cinnamon, Loisa organic cinnamon e Sadaf cinnamon powder contengono solo 0,04 ppm di piombo.

L'attenzione crescente sui livelli di piombo negli spe

Leggi anche: