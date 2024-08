- Con una strategia di tolleranza zero contro il crimine di clan

Loro rubano, spacciano droga e sparano in pieno giorno: l'Ufficio Criminale dello Stato sta registrando un aumento di casi di così detti "crimini clan". Tuttavia, il Ministro dell'Interno del Basso Sassonia Daniela Behrens non vede alcun punto caldo nello stato. "Invece, gli incidenti sono diffusi in tutto il paese", ha detto il politico SPD all'agenzia di stampa tedesca a Hannover.

La polizia e il sistema giudiziario sono molto sensibili a questa questione. Dal punto di vista del Ministro, è una "forma inaccettabile di crimine" che spesso si verifica in pubblico e sfida lo stato di diritto. "Non possiamo mai accettarlo in una democrazia". Tanto il Basso Sassonia quanto Brema stanno perseguendo una strategia di tolleranza zero. "Stiamo agendo contro di esso utilizzando tutto ciò che abbiamo a disposizione legalmente", ha detto Behrens.

Tre morti nell'ambiente clan a Stade

Recentemente, tre incidenti a Stade hanno attirato l'attenzione a livello nazionale: nel settembre 2022, un uomo ha improvvisamente sparato con una pistola a un dipendente di un bar snack; la vittima di 23 anni è poi morta in ospedale. A metà gennaio di quest'anno, un gruppo avrebbe gravemente ferito un 44enne nel parcheggio della stazione ferroviaria con pugni e calci, portando alla sua morte successiva. E solo due mesi dopo, un 35enne è stato gravemente ferito in una disputa tra due grandi famiglie nel centro della città e non è sopravvissuto.

"Se un caso drammatico come quello di Stade si verifica, allora reagiamo aumentando la presenza della polizia nel servizio di pattuglia e intensificando le indagini", ha detto Behrens. Gli investigatori attribuiscono tutti gli attacchi all'ambiente clan. "Attraverso il lavoro di chiarimento intensivo, la prevenzione, la presenza della polizia e il rafforzamento delle capacità di intervento, stiamo cercando di prevenire il proseguimento dei conflitti", ha detto un portavoce della polizia.

Despite the attention-grabbing cases, there has been no increase in crime registered in Stade. Since 2021, the number of crimes in that area has remained constant. Even if conflicts are settled in broad daylight in the heart of the Hanseatic city, outsiders should not be concerned. The risk of being accidentally involved in a dispute is "very low", the police spokesperson assured. "However, I cannot rule it out." The Interior Minister also does not want to speak of an unsafe situation. "Basso Sassonia remains a land where one can live well everywhere."

Comportamento verso la polizia irrispettoso e aggressivo

Per gli investigatori, la situazione è spesso non facile, ha notato l'Ufficio Criminale dello Stato del Basso Sassonia (LKA). Il comportamento dei criminali verso la polizia è spesso caratterizzato da mancanza di rispetto, tentativi di intimidazione, aggressione e violenza.

Anche in casi banali, può portare a escalation inappropriate, che a sua volta influisce sul senso di sicurezza soggettivo della popolazione. Un portavoce dell'LKA ha sottolineato che è assolutamente necessario "drenare i benefici materiali del rispettivo crimine" - togliere l'incentivo ai perpetratori.

Numero di crimini aumenta

Secondo le cifre dell'LKA, nel 2022 ci sono stati quasi 4000 casi di crimine con collegamento clan nello stato; nel 2019 ce n'erano solo 1585. Ciò include così detti crimini violenti e crimini contro la libertà personale, che insieme rappresentano quasi un terzo del numero totale di casi, nonché crimini contro la vita, furti e reati di falsificazione.

Secondo l'LKA, le strutture criminali clan nel Basso Sassonia comprendono un numero a tre cifre di famiglie. Queste famiglie sono associate a un numero a quattro cifre di membri, ha riferito l'autorità.

Tuttavia, l'LKA ha sottolineato che la criminalità clan non significa necessariamente crimine organizzato. Nel 2022, nove casi di crimine organizzato nel Basso Sassonia avevano collegamenti con la criminalità clan, che coinvolgevano il traffico di droga e il contrabbando, i crimini economici e falsi.

Più di 800 clan membri conosciuti alla polizia a Brema

Brema lotta anche contro la criminalità clan. Nel 2022 sono stati registrati più di 700 reati in cui era coinvolto almeno un clan member. Si trattava principalmente di furti, lesioni personali e crimini contro la libertà personale, nonché crimini contro la proprietà e falsi.

Secondo il ministero dell'interno, più di 4.600 persone provenienti da strutture clan vivono nello stato federale più piccolo, con più di 700 famiglie associate al milieu. Intorno al 18%, più di 800 clan members, sono conosciuti alla polizia a Brema.

Cosa sono le strutture criminali clan?

Secondo il rapporto annuale sulla situazione nel Basso Sassonia, un clan è un gruppo di persone collegate da un'origine etnica comune, prevalentemente anche da relazioni familiari. Le strutture criminali clan sono caratterizzate dalla commissione di crimini e reati di qualsiasi tipo e gravità.

L'LKA ha dichiarato che le strutture criminali clan sono presenti nel Basso Sassonia ma "quantitativamente, sia in termini di sospetti e imputati che in termini di indagini, non fanno quasi differenza quando si considera il volume complessivo di atti criminali in termini di numeri assoluti". C'è una chiara discrepanza tra la presenza statistica e l'attenzione loro dedicata.

Tuttavia, l'LKA ha riconosciuto che le strutture criminali clan possono influire negativamente sul senso di sicurezza del pubblico, soprattutto a causa dei conflitti risolti nelle strade pubbliche. Le agenzie di legge e ordine sono quindi particolarmente sfidate.

Il termine 'criminalità clan' è controverso perché i critici argomentano che stigmatizza e discrimina le persone con un background migratorio sulla base dei soli legami familiari e dell'origine. "Siamo fermamente convinti che non sia il caso", ha detto Behrens. "Il crimine può essere combattuto solo riconoscendolo, nominandolo e poi sviluppando concetti contro di esso".

L'aumento dei casi di 'criminalità clan', compresi i crimini violenti e gli illeciti legati alla droga, è stata una preoccupazione significativa per il Basso Sassonia e Brema. Nonostante gli incidenti che hanno attirato l'attenzione a Stade, non è stato segnalato alcun aumento significativo della criminalità in quella zona.

Il comportamento di individui coinvolti nella 'criminalità clan' nei confronti degli ufficiali delle forze dell'ordine può essere irrispettoso, intimidatorio e aggressivo, spesso portando a escalation inappropriate e influenzando il senso di sicurezza del pubblico.

