- Con una sola acrobazia, passa a Los Angeles

Si erano diffuse voci da tempo, e proprio poco prima della mezzanotte, sono diventate realtà: durante la cerimonia di chiusura a Parigi domenica sera (11 agosto), la star di Hollywood Tom Cruise (62) ha consegnato i Giochi Olimpici alla prossima sede, Los Angeles, con un'acrobazia. L'attore, noto per eseguire egli stesso le sue scene d'azione, è saltato dallo Stade de France, assicurato con una corda, ha strappato la bandiera olimpica al sindaco di Los Angeles, Karen Bass (70), e alla ginnasta Simone Biles (27), per poi uscire dalstadium su una motocicletta.

In direzione di Hollywood

Il pubblico ha poi assistito a un video pre-registrato che mostrava il viaggio della bandiera per le strade di Parigi, passando per landmarks come la Torre Eiffel, fino a un aereo in attesa. "Sono in partenza", ha detto Cruise, mentre indossava l'equipaggiamento per il paracadutismo sulle note di "By the Way" dei Red Hot Chili Peppers, sulla California.

Cruise è poi saltato dall'aereo e si è diretto verso la famosa scritta Hollywood, dove ha trasformato le "O" in anelli olimpici prima di passare la bandiera alla ciclista olimpica Kate Courtney (28). Courtney, con l'aiuto degli olimpionici Michael Johnson (56) e Jagger Eaton (23), ha attraversato Los Angeles fino a un concerto dei Red Hot Chili Peppers a Venice Beach, dove hanno anche suonato le star americane Billie Eilish (22) e Snoop Dogg (52).

Storia olimpica di Tom Cruise

Cruise è un appassionato e sostenitore dei Giochi Olimpici da tempo e ha portato la fiaccola olimpica allo Stadio dei Dodgers durante la staffetta della fiaccola olimpica a Los Angeles nel 2004. Era anche presente a diverse gare delle recenti Olimpiadi di Parigi, tra cui alcune competizioni di nuoto del 27 luglio, la fase di qualificazione della ginnastica femminile del 28 luglio e la finale di calcio femminile del 10 agosto, in cui gli Stati Uniti hanno battuto il Brasile.

I Giochi Olimpici si terranno a Los Angeles dal 14 al 30 luglio 2028, per la terza volta dopo il 1932 e il 1984.

Il video pre-registrato che mostrava il viaggio della bandiera olimpica si è concluso con un aereo in attesa in California, con Cruise che dichiarava: "Sono in partenza", pronto a portare la bandiera a Los Angeles.

Durante i prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles del 2028, si prevede che celebrities come Billie Eilish e Snoop Dogg si esibiranno, proprio come hanno fatto durante la cerimonia di consegna a Venice Beach.

Leggi anche: