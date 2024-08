- Con un chilo di cocaina in uscita

A causa del traffico di droga, il tribunale regionale di Traunstein ha condannato un uomo precedentemente condannato di Freilassing a sette anni e tre mesi di carcere. Il 36enne è accusato di aver trafficato in droga su larga scala dal dicembre 2020 alla fine di marzo 2021, come annunciato dal tribunale insieme alla Procura della Repubblica.

Si dice che abbia trafficato in dieci casi, in parte con cocaina e in parte con cannabis, contrabbandando droga oltre il confine in due di questi casi. In totale, si dice che siano stati coinvolti 1,9 chilogrammi di cocaina e circa 18 chilogrammi di marijuana.

La sentenza del 24 luglio non è ancora definitiva, poiché il imputato ha presentato appello.

Cocaina e penna dall'ufficio dell'avvocato nello zaino

L'uomo è stato catturato dagli investigatori mentre era a bordo di una bicicletta con un chilogramma di cocaina nello zaino alla fine di marzo 2021. Quando due ufficiali doganali della unità di controllo di Traunstein hanno voluto controllare l'uomo, questi è fuggito.

Si dice che abbia gettato lo zaino sul tetto di un garage nella zona urbana di Freilassing. I due ufficiali doganali hanno trovato sette pacchetti di cocaina con una purezza molto alta superiore al 90% - e una penna con il nome di uno studio legale che aveva difeso l'uomo in un precedente procedimento penale. È stata trovata una traccia di DNA sulle cinghie dello zaino, che è stata attribuita a lui.

Inoltre della pena detentiva di sette anni e tre mesi, il tribunale ha ordinato il sequestro di beni per un importo di 154.500 euro, basandosi su un prezzo di vendita minimo di 65 euro per grammo di cocaina e 6 euro per grammo di marijuana.

