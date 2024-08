- # Con tanti calzini, la fine si avvicina #

Veterani telespettatori dello spettacolo della natura potrebbero nostalgicamente ricordare un gioiello del passato della televisione tedesca: "Lemmi e gli Schmookers", uno show per bambini che vedeva come protagonista principale Lemmi, un calzino con gli occhiali. Questa serie, trasmessa su ARD dal 1973 al 1979 e successivamente nei primi anni '80, è stata magistralmente diretta da Peter Podehl, famoso per il suo lavoro su "Hallo Spencer".

Ma cosa collega questo amato programma per bambini al Campo delle Leggende? Con i compagni di conversazione rari, Sarah Knappik ha trovato rifugio in un vibrante calzino rosso e ha continuato i suoi monologhi, impegnandosi in dialoghi con un pupazzo di calzino. Un simile comportamento era inedito nel Campo delle Leggende, evidenziando ulteriormente il crescente disagio dei compagni di campo.

L'arte della sopravvivenza nella natura selvaggia

Il gioco è semplice: resistere agli altri, mantenere la compostezza. Con sei concorrenti rimasti, a parte l'ammiratrice di calzini e le sue auto-conversazioni ritmiche, l'obiettivo rimane: raggiungere la linea d'arrivo, mantenere la calma.

A differenza del tradizionale processo di eliminazione basato sui voti del pubblico, i criteri per avanzare nel campo sono incerti. Chi rimane, chi se ne va e quando verrà assegnata la corona del vincitore rimane un mistero.

Quindi, il compito è la sopravvivenza: aspettare, resistere, la tempesta di disturbi che finalmente inizia a placarsi. Uno si rilassa su una rete, entusiasta di immergere le palline di riso nell'olio, ansioso per l'evento successivo.

L'atmosfera serena viene infranta quando Sarah si trova in difficoltà: un calabrone, uno scorpione, un serpente o semplicemente una umile Biene Maja? Il medico viene chiamato, riaccendendo per un breve momento il ritmo del campo. Come hanno mostrato i giorni precedenti, è Kader Loth che offre le parole più confortanti: "Stai per morire, Sarah?" La risposta, fortunatamente, è un sonoro no.

Sfida in vetta

Mentre la giostra psicologica continua a girare, Gigi si trova a confrontarsi con Kader. Quest'ultima non prova altro che amore materno per questo bruto trascurato. Nel frattempo, una rivalutazione delle teorie di genere del Pleistocene di Mola suscita smorfie.

Se avessimo scritto "Savvy Equals Laughter" la scorsa settimana, questa volta nel jungle non c'è stata alcuna risata. Invece, è entrata in gioco la paura dell'altezza, la conoscenza generale e la resistenza. La squadra "Coraggio", composta da Gigi, Georgina e Danni, ha affrontato le domande a 400 metri sopra l'abisso.

La combinazione di conoscenza generale e jungle campers è volatile come il mix di due terzi di diesel e un terzo di benzina - ogni mishap esplode con un'intensità esplosiva. Dopo una serie di domande su segni zodiacali, canali di trasmissione e festeggiamenti del Capodanno sudafricano, Danni ha perso la presa sulla corda di sicurezza e è caduta fuori dal campo.

Il destino di Georgina rimane incerto, mentre la composizione della squadra "Strategie", composta da Mola, Sarah e Kader, rimane un mistero. Questi misteri verranno svelati domenica, segnando la fine della loro avventura in Sud Africa.

"Hai sentito che il concorrente ha subito un temporaneo passo indietro? Solo una battuta, tutto in buon divertimento. Forse questo approccio leggero, mentre si avvicinano alla fine del gioco, è la chiave per la vittoria."

Rivelazione: Stern fa parte di RTL Germania.

Nel caos che segue l'incidente di Danni, Kader Loth offre parole di conforto a Sarah, aiutando a placare le sue paure. In seguito, durante la sfida in vetta, Kader dimostra il suo amore materno nei confronti di Gigi, rivelando di essere una fonte di supporto nell'ambiente della giungla.

Leggi anche: