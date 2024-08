- Con queste parole, Jan Hofer si saluta.

Ultimo saluto: Permettetemi di rivolgere un caloroso saluto a RTL Direct ancora una volta. Queste parole rimarranno senza dubbio impresse nella memoria dei fedeli seguaci di Jan Hofer per un lungo periodo. Nella trasmissione di ieri sera, il nostro amato moderatore di RTL si è congedato dal suo pubblico. Tra vari argomenti come Solingen, il pacchetto di sicurezza dell'amministrazione a semaforo e la improvvisa discesa del tasso di inflazione, anche la sua partenza ha attirato l'attenzione.

"In effetti, il prossimo segmento dovrebbe andare in onda a breve, ma proprio allora la porta si apre e chi entra - Pinar Atalay," dice Hofer sorridendo alla telecamera. Pochi istanti dopo, durante la diretta, Atalay viene mostrata con un enorme mazzo di fiori, una gradita sorpresa per la "legenda delle notizie", come la chiama Hofer. "Non ti lasceremo andare così," gli dice.

Jan Hofer: "Sono stato qui"

In conversazione con il suo collega, Hofer rivela i suoi piani di rimanere visibile, anche se non su RTL Direct: "Non scomparirò del tutto, probabilmente apparirò qui e là, ma non su RTL Direct". Questo è seguito da una riflessione sui tre anni del suo mandato a RTL Direct e commoventi saluti dai suoi colleghi politici e dei media.

Come conduttore di Tagesschau sulla Prima Reti Pubbliche Tedesche dal 1985 al 2020, Hofer è poi passato a RTL e ha preso in carico il programma di notizie RTL Direct. "Non posso farci nulla," dice il veterano lettore di notizie al suo collega, "ho riempito i salotti di molte persone per decenni". Carriere insolite come la sua o quella del suo collega di RTL Peter Kloeppel non sono così comuni oggi. Tuttavia, ora intende dedicare più tempo alla sua famiglia.

Alla fine della trasmissione, Hofer si rivolge direttamente ai suoi spettatori e esprime la sua gratitudine. "Sono sicuro che ci saranno altre opportunità di incontrarsi," dice il 74enne. Una promessa ai suoi fan - e a se stesso. Poi, sorride calorosamente alla telecamera.

Note di trasparenza: Stern è un affiliato di RTL Germania.

