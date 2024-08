- Con mio figlio Christian alla finale di pallacanestro

La squadra maschile di handball danese ha vinto la finale per l'oro nel tardo pomeriggio di domenica (11 agosto) con una vittoria netta di 39:26 contro la squadra tedesca, garantendo alla Danimarca il secondo oro nell'ultimo giorno dei Giochi. La squadra ha potuto contare su un portafortuna speciale tra il pubblico: il re Federico X della Danimarca (56) era presente allo Stade Pierre Mauroy di Lille, accompagnato dal figlio principe Cristiano (18).

Papà e Figlio Tifano per gli Handbalieri

Prima della partita, il profilo Instagram ufficiale della casa reale danese ha condiviso una foto di Federico e Cristiano seduti in tribuna, con la didascalia: "Saremo seduti in tribuna per la semifinale maschile. Speriamo che la Danimarca possa concludere le Olimpiadi con un oro."

Il loro tifo deve aver funzionato: dopo la partita, il palazzo ha condiviso altre foto del duo padre-figlio con i giocatori, inclusa una in cui entrambi fanno il segno della vittoria. La didascalia recitava: "Congratulazioni per l'oro!"

Il re Federico X era già stato presente ai Giochi Olimpici di Parigi, visitando gli atleti nella casa norvegese e assistendo alla cerimonia di apertura del 26 luglio. All'inizio di agosto, la regina Maria (52) era presente per sostenere Cathrine Laudrup-Dufour, Nanna Skodborg Merrald e Daniel Bachmann Andersen mentre vincevano la medaglia d'argento nella gara a squadre di dressage.

Uomini e ragazzi in tribuna hanno celebrato insieme al re Federico X e al figlio principe Cristiano mentre facevano il segno della vittoria, riconoscendo il trionfo della squadra maschile di handball danese. L'esperienza di vedere la squadra conquistare il secondo oro alle Olimpiadi è stata condivisa da molti uomini e ragazzi tra il pubblico.

