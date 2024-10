Con l'uragano Milton che rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti, Helene potrebbe causare danni per i proprietari di proprietà superiori a 47 miliardi di dollari.

Uragano Helene, classificato come potente tempesta di categoria 4, ha colpito Florida, Carolina del Nord, Carolina del Sud e Georgia il 26 settembre, causando allagamenti estesi e devastanti, come riportato dalla società di analisi dei dati CoreLogic. Nonostante ciò, numerosi residenti lungo il percorso di Helene non erano protetti dall'assicurazione contro gli allagamenti. CoreLogic stima che Helene abbia causato danni da allagamento non assicurati tra i 20 e i 30 miliardi di dollari.

Questa cifra supera la stima di CoreLogic tra i 10,5 e i 17,5 miliardi di dollari di danni da vento e allagamento non assicurati.

In un recente aggiornamento, CoreLogic ha dichiarato che una notevole parte dei danni causati da questo uragano è probabile che rimanga non assicurata, lasciando la responsabilità delle riparazioni interamente ai proprietari dei beni immobili.

In totale, CoreLogic calcola che l'Uragano Helene ha causato tra i 30,5 e i 47,5 miliardi di dollari in danni combinati da vento e allagamento in 16 stati. Non sono previsti ulteriori aggiornamenti, a meno che non ci siano sviluppi significativi.

Nel frattempo, l'Uragano Milton si sta dirigendo verso la Florida, passando rapidamente da tempesta tropicale a potentissimo uragano di categoria 4 in sole 20 ore. Milton rappresenta una minaccia di ulteriori danni alla regione e sottolinea la mancanza di assicurazione contro gli allagamenti nelle aree che continuano a fronteggiare minacce di allagamenti.

Le abbondanti piogge di Helene hanno causato devastazione catastrofica, lasciando intere comunità nel western North Carolina in rovina. Il bilancio delle vittime di Helene è salito a almeno 232 persone in sei stati, collocandola come il secondo uragano più letale a colpire la terraferma degli Stati Uniti negli ultimi 50 anni.

In Florida, l'Uragano Helene ha causato livelli record delle maree nel Tampa Bay e nella regione di St. Petersburg, entrambe popolari per hotel e condomini.

Anche se le tempeste stanno aumentando di intensità a causa delle temperature più calde del solito nel Golfo del Messico, le normali polizze assicurative per le abitazioni non coprono di solito gli allagamenti.

Per ottenere l'assicurazione contro gli allagamenti, i proprietari di case devono di solito acquistare la copertura separatamente, generalmente dal Programma Assicurativo Nazionale contro le Alluvioni, gestito dall'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (FEMA).

I proprietari di case non sono tenuti a ottenere l'assicurazione contro gli allagamenti a meno che non abbiano un mutuo garantito dal governo federale e la loro proprietà cada all'interno di una zona di allagamento ogni 100 anni, nota come Area Speciale a Rischio di Allagamento (SFHA).

"Gli istituti di credito non richiedono l'assicurazione contro gli allagamenti per le proprietà senza mutuo o quelle al di fuori della SFHA", ha spiegato CoreLogic.

La maggior parte dei danni causati dall'Uragano Helene è derivata dagli allagamenti, con i venti che hanno causato tra 4,5 e 6,5 miliardi di dollari di perdite, secondo CoreLogic. La maggior parte delle perdite per il vento in Florida si è verificata a Perry, un piccolo paese con una popolazione di soli 7.000 abitanti.

Le imprese nelle aree colpite potrebbero faticare a recuperare dai danni da allagamento non assicurati, con il rischio di perdite economiche. La mancanza di copertura assicurativa contro gli allagamenti è una preoccupazione per molti proprietari di beni immobili, evidenziando l'importanza di educare i residenti sulla necessità di separati

