Con 'Luna ribelle' Zack Snyder dà il taglio finale a un'epopea fantascientifica, ma non è un'epopea molto buona

La descrizione sintetica del film consisterebbe nel permettere al regista, visivamente ambizioso, di cimentarsi in un film di "Guerre stellari", ma questa è in realtà una cattiva rappresentazione dell'ossatura di fondo della storia, che ha più che altro un debito con "I magnifici sette" (o "I sette samurai", a scelta), a sua volta adattato nel 1980 da Roger Corman nel film di ambientazione spaziale "Battaglia oltre le stelle".

Sfortunatamente, anche quest'ultimo lavoro a basso costo ha generato personaggi migliori di quelli che "Luna ribelle" riesce a mettere insieme, e la latitudine della struttura in due parti permette a Snyder (che ha scritto la storia, ha collaborato alla sceneggiatura ed è stato anche direttore della fotografia) di rimpolpare le introduzioni in modi non proprio lusinghieri.

Costruendo non solo un mondo, ma un'intera galassia, "Luna ribelle" dipinge il ritratto di un universo che ha visto la sua famiglia reale assassinata, lasciando i suoi pianeti sotto lo stivale di un imperioso reggente. La storia si svolge in una comunità di agricoltori su un piccolo avamposto fuori mano, dove un ex soldato, Kora (Sofia Boutella de "La mummia" e "Kingsman: The Secret Service"), si è rifugiato in silenzio.

Quando arrivano le truppe fasciste dell'Impero (in mancanza di una descrizione migliore) guidate dall'Ammiraglio Noble (Ed Skrein, forse la presenza più sorprendente, che ricorda Christoph Waltz in "Inglourious Basterds"), gli abitanti del villaggio si trovano di fronte alla scelta tra reagire o arrendersi. Avendo poche settimane prima di dover agire, Kora parte con il contadino Gunnar (Michel Huisman) per reclutare mercenari che possano aiutarli, rendendosi conto che le probabilità di vittoria sono molto alte.

La struttura permette di approfondire la storia di Kora mentre lei mette insieme la squadra, che comprende Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Staz Nair e Ray Stevens, ex membro di "Justice League".

Tuttavia, nonostante le doti stilistiche di Snyder - che ha padroneggiato l'arte della posa dei supereroi fin da "Watchmen" - non ci sono abbastanza motivi per investire nella storia più ampia o anche nei suoi aspetti minori. Sebbene il film possieda una scala e una portata vastissime, la forte dipendenza dalle sequenze al rallentatore (che funzionavano molto meglio in "300") contribuisce a smorzare l'eccitazione dell'azione piuttosto che a migliorarla.

Come già detto, per Netflix, dare agli abbonati un motivo per presentarsi a quello che sembra un evento, di concerto con la natura avida della base di fan di Snyder, potrebbe giustificare l'investimento (e se non lo fa, il servizio troverà senza dubbio un modo per far girare i numeri per suggerire che è così).

Tuttavia, estendere il proprio raggio d'azione al business di Zack Snyder - dopo il suo film di genere molto diverso, il mashup horror-heist "Army of the Dead " - non significa mantenere la promessa di quella partnership. "Rebel Moon" può sembrare grande e appariscente, anche su uno schermo televisivo, ma in termini di dramma è meno un urlo ribelle che un grugnito ribelle di basso profilo.

"Rebel Moon - Part One: A Child of Fire" debutta il 21 dicembre alle 22.00 ET su Netflix.

Fonte: edition.cnn.com