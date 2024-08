"Con l'intervento dell'IA, raggiungere la mediocrità non ha alcun costo".

L'intelligenza artificiale può generare qualsiasi immagine si desideri con un solo clic, ma non è adatta alla pubblicità, secondo il guru della pubblicità Arno Lindemann. Egli sostiene che "l'IA manca di umorismo e non può essere concisa" nel suo podcast "So techt Deutschland".

La pubblicità richiede l'attenzione immediata, e fallire nel catturarla entro pochi secondi può portare a trascurare o spegnere gli annunci. Pertanto, le agenzie creative passano settimane a brainstormare per creare annunci che sembrano naturali ed engaging, invece di apparire come annunci tipici. Questi sforzi spesso hanno portato gli spettatori a sintonizzarsi esclusivamente per i nuovi spot Nike.

Lindemann vuole intrattenere il suo pubblico attraverso la pubblicità, fungendo da partner creativo dell'agenzia Scholz & Friends e come artista dell'IA. Apprezza gli strumenti e le sperimentazioni dell'IA, ma consiglia di non affidarsi completamente ad essi. Invece, suggerisce di integrare l'IA ovunque serva uno scopo.

Tuttavia, Lindemann è preoccupato per l'uso disinvolto dell'IA. Durante la revisione degli slogan generati dall'IA per le auto elettriche, esprime delusione. L'output è una serie di frasi mediocri come "Scivolando verso il futuro" e "Emissioni zero, libertà infinita". Questo è esattamente il problema con l'IA, si lamenta Lindemann, "Non capisce l'umorismo e non può essere concisa. La mediocrità è ora facile da raggiungere".

