Con l'avvicinarsi dell'autunno, Serkan porta una radiosa fine estate in Germania.

Questa settimana nel Contest del Tempo Cauto, il vincitore trionfante è evidente: sebbene rimanga più fresco al sud, l'Estate di San Martino sta regalando un'abbondanza di sole, soprattutto al nord. Di tanto in tanto, una brezza fredda da est e la nebbia contribuiscono a un'atmosfera di tarda estate smorzata.

Attualmente, un forte sistema di alta pressione è responsabile di molte ore di sole in Germania. Tuttavia, due piccoli intoppi influenzano l'Estate di San Martino: una brezza fredda da est e la nebbia persistente al mattino. Questi problemi sono particolarmente fastidiosi nelle regioni meridionali del paese.

Per fortuna, l'ampia area di alta pressione chiamata "Serkan" si estende dalle Isole Britanniche alla Scandinavia fino al Mar Baltico e ai paesi baltici, portando aria calda in Germania e garantendo un'intensa tarda estate. Il nord è particolarmente favorito, dominando il Contest del Tempo Cauto. Nonostante i residui umidi e freddi persistenti al sud, si profila una promessa di secchezza - anche per le zone inondate.

Il vento e la nebbia sono gli unici ostacoli. La brezza autunnale è comune durante le ore mattutine, mentre la nebbia fitta persiste fino a metà giornata o anche oltre. Il secondo ostacolo è il vento freddo da est, a volte teso, che può coprire il paese.

Nebbia del mattino, sole del pomeriggio

La giornata è iniziata con la tradizionale nebbia autunnale, che si è parzialmente diradata a metà giornata. Nelle Alpi e nel nord-est, è necessario pazientare fino a quando il sole indiano non emerge. Il resto del paese si gode rapidamente del sole caldo del pomeriggio. Le temperature stanno ancora migliorando gradualmente, con 15 gradi a Rügen o 17 gradi alle Alpi, per lo più comprese tra i piacevoli 20 e i 26 gradi. Il vento rimane un problema nella Foresta Nera, soprattutto alle quote elevate.

Ancora una volta, il prossimo bollettino meteorologico prevede nebbia al mattino, che si dissolve rapidamente in un soleggiato pomeriggio. Le temperature salgono, raggiungendo i 25 gradi. Al sud, è necessario un punto riparato dal vento, poiché le raffiche autunnali da est e le nuvole fitte raffreddano l'atmosfera.

Weekend: abbondanza di Estate di San Martino con un lieve calo domenicale

Venerdì, goditi il sole. Settembre offre un'ultima esplosione: la nebbia e l'alta nebbia servono come un intoppo mattutino prima di trasformarsi in una giornata soleggiata e secca. Tuttavia, tra il centro e il sud-ovest, potrebbero apparire nuvole cumulo-nembo più grandi, ma l'essere asciutti è per lo più la tendenza. Nella Foresta Nera alta, potrebbe verificarsi pioggia. I valori più gradevoli sono gioiosi, compresi tra i 20 gradi in Oberschwaben e localmente i 25 gradi nelle basse terre della Germania del nord. Il vento occasionalmente soffia, principalmente da est.

Il sabato dell'Estate di San Martino porta un'altra partenza nebbiosa e successivo sole. È il momento perfetto per tirare fuori la griglia e la coperta da picnic. I 20-26 gradi sono liberi. Molto sole, poche nuvole e solo una lieve brezza, tranne alcuni occasionali soffi da est.

La domenica inizia con lo stesso processo dei giorni precedenti - nebbia e alte nuvole accolgono riluttanti la giornata. Per l'est, rimane soleggiato. Tuttavia, le nuvole si spostano gradualmente dal

Leggi anche: