Con l'architetto Swift Boat al timone, la campagna di Trump usa un noto manuale contro Walz

Il denominatore comune in entrambi gli sforzi: Chris LaCivita, co-gestore della campagna Trump.

LaCivita ha giocato un ruolo chiave nel gruppo di advocacy politica Swift Boat Veterans for Truth, che ha diretto la campagna pubblicitaria televisiva che metteva in discussione il servizio militare di Kerry. È un manuale che la campagna Trump sembra stia riutilizzando dopo che la vicepresidentessa Kamala Harris ha scelto Walz, un ventiquattrenne della Guardia Nazionale dell'Armata, come sua compagna di corsa.

Né Harris né Donald Trump hanno mai prestato servizio militare. Ma il compagno di corsa di Trump - il senatore dell'Ohio JD Vance, che è un veterano dei Marine - ha rapidamente fatto riferimento al servizio militare di Walz, accusandolo questa settimana di aver abbandonato la sua unità prima del suo dispiegamento in Iraq nel 2006 e di aver falsamente affermato di aver prestato servizio in una zona di guerra.

"Quando Tim Walz è stato chiamato dal suo paese ad andare in Iraq, sai cosa ha fatto? Ha lasciato l'esercito e ha permesso alla sua unità di partire senza di lui", ha detto Vance in una fermata della campagna di mercoledì.

Walz ha presentato la sua candidatura per il Congresso a febbraio 2005 - prima che la sua unità fosse informata della possibilità di essere dispiegata in Iraq. Ha prestato servizio con la Guardia Nazionale del Minnesota ad agosto 2003 a Vicenza, in Italia, come parte del supporto alla guerra degli Stati Uniti in Afghanistan, secondo un portavoce della Guardia del Minnesota, ma non in una zona di guerra.

I colpi al servizio militare di Walz si allineano con la propensione di Trump agli attacchi personali contro i suoi avversari politici, mentre allo stesso tempo rimandano all'operazione per screditare il curriculum militare di Kerry vent'anni fa.

LaCivita ha addirittura collegato i due in un'intervista con RealClearPolitics di mercoledì. "Panni sporchi in compagnia", ha detto di Walz e Kerry.

Ci sono differenze chiave. In primo luogo, Walz è il candidato alla vicepresidenza e non in cima al biglietto, il che significa che i tentativi di sottovalutare il suo servizio potrebbero non avere lo stesso impatto sui votanti degli attacchi a Kerry, che si basavano sulle sue attività di protesta contro la guerra del Vietnam dopo il suo ritorno a casa. Il servizio militare ha anche giocato un ruolo molto più centrale nella campagna del 2004, quando la decisione del presidente George W. Bush di invadere l'Iraq era un problema chiave della campagna.

Swift Boat Veterans for Truth - un riferimento al tipo di barca su cui Kerry ha prestato servizio mentre era in Vietnam - ha lanciato una serie di spot estivi del 2004, quando Kerry era in testa ai sondaggi. Gli spot vedevano veterani del Vietnam accusare Kerry, che ha prestato servizio come ufficiale della Marina, di mentire per ottenere decorazioni al valore, tra cui la Bronze Star e la Purple Heart.

Mentre gli spot erano "pieni di incongruenze", secondo un rapporto del New York Times di quell'estate, andavano dritti contro ciò che era percepito come un punto di forza per Kerry e avevano un impatto - lanciando il termine "swiftboating" nel lessico politico degli Stati Uniti.

Il Centro per la storia presidenziale della Southern Methodist University ha scritto che gli spot delle barche veloci "hanno segnato l'inizio di un periodo di declino" per la campagna di Kerry, con il suo vantaggio estivo nelle rilevazioni che svaniva. Bush ha poi sconfitto Kerry a novembre.

"Più dannoso di tutti, il servizio militare di Kerry era diventato controverso, invece che rassicurante, e fu sostanzialmente abbandonato per il resto della sua campagna", ha scritto il centro per la storia presidenziale dell'università.

Gli spot hanno spinto i limiti delle tattiche della campagna - almeno per il tempo - e il gruppo, classificato allora come "527", era autorizzato a raccogliere contributi illimitati a condizione che non coordinasse con la campagna di Bush. L'organizzazione è stata in seguito rinominata in Swift Vets and POWs for Truth.

LaCivita è stato descritto come il "stratega capo" del gruppo in un profilo del 2014 e ha detto al Times nel 2004 che aveva consigliato al gruppo sulla strategia dei media, dicendo che il suo ruolo includeva fornire consigli e piazzare annunci.

Inoltre del suo lavoro nel 2004 con Swift Boat Veterans for Truth, LaCivita ha lavorato per una serie di campagne repubblicane, l'ala politica del Senato repubblicano, il Comitato Nazionale Repubblicano e i PAC pro-Trump prima di unirsi alla campagna del 2024 di Trump. È un veterano del Corpo dei Marine che è stato ferito durante la prima guerra del Golfo negli anni '90.

CNN ha contattato LaCivita per un commento.

Nella campagna presidenziale del 2024, le accuse relative al servizio militare non arrivano da un gruppo esterno, ma direttamente dalla campagna - e da uno dei suoi principali esponenti.

Vance, che è un veterano dei Marine, ha guidato l'attacco alle accuse del servizio militare di Walz. È una delle diverse linee di attacco della campagna per cercare di attenuare i punti di forza di Walz con gli elettori del Midwest critici che la campagna di Harris spera possa raggiungere.

Vance ha prestato servizio per quattro anni come corrispondente militare, in pubbliche relazioni, e ha prestato servizio una volta in Iraq per circa sei mesi, secondo il suo curriculum militare. Ha accusato Walz di "valor rubata" per il linguaggio che ha usato in un discorso del 2018 in cui si è espresso a favore del divieto delle armi da assalto, che la campagna di Harris ha incluso in un video sui social media. Walz in quel momento disse che voleva "assicurarsi che quelle armi da guerra, che ho portato in guerra, siano l'unico posto dove quelle armi si trovino". Walz non ha mai prestato servizio in Afghanistan o in Iraq o in una zona di guerra come parte del suo servizio.

Chiamato sugli attacchi di Vance, un portavoce della campagna di Harris ha dichiarato in una dichiarazione: "Nel corso dei suoi 24 anni di servizio, il Governatore ha portato, sparato e addestrato altri ad usare armi da guerra innumerevoli volte. Il Governatore Walz non insulterebbe o sottovaluterebbe mai il servizio di qualsiasi americano a questo paese - anzi, ringrazia il Senatore Vance per aver messo la sua vita al servizio del nostro paese. È lo spirito americano".

Walz ha affrontato critiche simili riguardo alla sua rappresentazione del servizio all'estero quando si è candidato per la prima volta al Congresso nel 2006, così come durante le sue campagne per il governatore nel 2018 e nel 2022.

"Sono orgoglioso dei 24 anni che ho trascorso al servizio del nostro paese nella Guardia Nazionale. C'è un codice d'onore tra coloro che hanno prestato servizio e di solito questo tipo di attacco politico di parte viene solo da chi non ha mai indossato una divisa," scrisse Walz nel 2006 in risposta a una lettera al direttore di un quotidiano locale.

In una conferenza stampa del giovedì al suo resort Mar-a-Lago, Trump ha fatto riferimento a Walz, ma non ha amplificato gli attacchi del suo compagno di corsa, criticando invece il governatore del Minnesota per le questioni transgender e il confine.

Ma Trump ha pubblicato il materiale sui social media, condividendo un video di Fox News' Sean Hannity con la didascalia: "DOMANDE SULLO STATO DI SERVIZIO DI WALZ".

La strategia adottata dalla campagna Trump per mettere in discussione il servizio militare di Walz copia le tattiche utilizzate dai Veterani delle Barche Veloci per la Verità, guidati da Chris LaCivita, durante le elezioni del 2004, che miravano a macchiare il curriculum militare del candidato democratico alla presidenza John Kerry. In un'intervista a RealClearPolitics, Chris LaCivita, che ha giocato un ruolo chiave nella campagna dei Veterani delle Barche Veloci per la Verità, ha paragonato le circostanze di Walz e Kerry, suggerendo che entrambi sarebbero stati soggetti a critiche e scrutini simili a causa del loro servizio militare.

