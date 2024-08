Con l'annuncio di "Cancer Moonshot", Biden si rivolge alle cause più importanti per lui negli ultimi mesi di mandato.

Il programma "Cancer Moonshot", fondato quando Biden era vicepresidente e rinforzato con miliardi di nuovi fondi dal 2022, mira a fornire ricerche all'avanguardia per dimezzare il numero di morti per cancro nei prossimi decenni. Martedì, Biden metterà in evidenza $150 milioni in nuovi premi di ricerca a otto organizzazioni, tra cui $23 milioni all'Università di Tulane, dove si terrà l'annuncio.

Mentre il presidente conclude il suo mandato, la Casa Bianca, compresa la Vicepresidente Kamala Harris, sta lavorando per distribuire il maggior numero possibile di fondi consentiti dai programmi attuali, con incertezza per novembre e oltre. L'attenzione è sull'utilizzo dei fondi attraverso la legislazione sulle infrastrutture, semiconduttori e energia pulita di Biden.

Gli ufficiali si aspettano che Harris si concentrerà sui provvedimenti che hanno inviato trilioni di dollari nell'economia, in particolare nei settori in cui ha giocato un ruolo personale, mentre sviluppa la sua piattaforma economica, prevista per essere rilasciata più tardi questa settimana. Harris, notano, ha sostenuto il finanziamento dei tubi di piombo e il dispiegamento di internet ad alta velocità - e ha personalmente autorizzato la legislazione sui pulmini scolastici puliti che è diventata parte della legge sulle infrastrutture.

Mentre Biden ha passato il testimone a Harris sulla strada per le elezioni, si sta concentrando sul tramonto della sua carriera di cinque decenni nel servizio pubblico su cause che gli sono più personali.

La ricerca sul cancro ha "enorme importanza" per il presidente, ha detto un assistente, mentre il suo team senior lavora per amplificare il suo lavoro negli ultimi tre anni e mezzo e cementare il suo lascito. Il Cancer Moonshot ha ricevuto $4 miliardi dal Congresso e ha assegnato $400 milioni a entità esterne dal suo avvio nel 2022 - un budget sostanzioso per una singola politica, ma una goccia nell'oceano rispetto ai trilioni di dollari di nuove spese del governo dell'amministrazione Biden.

Tra ora e gennaio, Biden pianifica di priorità la distribuzione di decine di miliardi di dollari destinati alle sue leggi firmate, viaggiando all'estero per rafforzare le alleanze e pronunciarsi sulle politiche, compreso l'uso dell'autorità esecutiva dove possibile, dicono gli assistenti.

Mentre i mesi rimanenti vedranno Biden con molto più tempo libero rispetto a quando si candidava per sé stesso, pianifica ancora di fare campagna per Harris negli stati come Pennsylvania e North Carolina, dove la sua amministrazione ha appeal tra gli elettori più anziani e suburbani.

In un'intervista con CBS News trasmessa nel weekend, il presidente ha detto di aver promesso a Beau Biden che sarebbe rimasto impegnato nel servizio, un impegno che dice di voler mantenere.

"'Papà, devi farmi una promessa'," ricorda il presidente di aver detto suo figlio poco prima della sua morte per cancro al cervello all'età di 46 anni. "'Quando me ne vado, rimani impegnato. Dammi la tua parola. Dammi la tua parola.' E l'ho fatto."

Elenco di politiche

Per anni, Biden ha detto che rinforzare l'iniziativa sul cancro era parte della sua cosiddetta "agenda unitaria", un elenco di politiche - comprese le pene più severe per il traffico di fentanil e la legislazione per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale - che riteneva potessero ottenere il sostegno bipartisan. E durante il suo discorso nell'Oval Office sulla sua uscita dalla corsa lo scorso mese, Biden ha detto che l'iniziativa - nonché le riforme sulle armi, il clima e la Corte Suprema - sarebbe stata al centro della sua attenzione quest'autunno.

Ma durante un anno elettorale altamente carico, con qualsiasi attività nel Congresso oltre al finanziamento del governo attesa essere messa in attesa, tali annunci potrebbero essere simbolici al meglio.

Biden a fine luglio ha presentato una proposta per i limiti di mandato e un codice vincolante di etica per i giudici della Corte Suprema e ha chiamato per una modifica costituzionale che rimuova l'immunità per i crimini commessi durante il servizio come presidente - un insieme di proposte in lavorazione da prima che si ritirasse come candidato. Gli ufficiali della Casa Bianca riconoscono che attuare tali proposte è un compito difficile, ma hanno suggerito che il presidente vuole ancora "piantare una bandiera" sulle questioni che considera più critiche.

Il capo di gabinetto di Biden, Jeff Zients, ha istruito le agenzie del gabinetto e lo staff dell'amministrazione esecutiva per trovare nuove idee di politica in quattro categorie principali: l'attuazione della legislazione esistente, la riduzione dei costi, la salvaguardia delle libertà personali e il rafforzamento del posto degli Stati Uniti nel mondo.

Gli Stati Uniti hanno un'urgenza rinnovata per raggiungere un cessate il fuoco e un accordo per i prigionieri nel Medio Oriente, chiamando per una summit per negoziare i dettagli finali che è atteso per verificarsi questa settimana. Biden è atteso per viaggiare in Brasile per il summit del G-20 a fine novembre, dove dovrà affrontare domande sulla possibile partecipazione con Vladimir Putin della Russia e Xi Jinping della Cina. E la Casa Bianca guarderà anche per intensificare il suo impegno diplomatico con l'India, un alleato che è diventato un partner critico degli Stati Uniti nel contrastare l'aggressione della Cina nella regione.

"Vogliamo creare un Indo-Pacifico e un mondo più prosperi e sicuri," ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. "Questo continuerà ad essere il nostro focus mentre andiamo avanti," ha detto.

Attuazione in attesa

A livello domestico, la Casa Bianca rimane concentrata, prima di tutto, sull'uscire i soldi e mettere le pale a terra sulle misure legislative firmate da Biden. In totale, $563 miliardi sono stati assegnati ai progetti finanziati dalle leggi sull'infrastruttura, semiconduttori ed energia pulita - circa un terzo del finanziamento totale che il governo si aspetta di fornire nel corso di diversi anni.

Gli ufficiali dell'amministrazione senior hanno detto a CNN che Zients e la deputy chief of staff Natalie Quillian, che guida gli sforzi dell'amministrazione per attuare le leggi, sono in contatto diverse volte a settimana per monitorare i progressi e i finanziamenti.

Molti dei trilioni di dollari in finanziamenti e crediti del governo sono programmati per essere rilasciati su base annuale che si resetta con l'anno fiscale, con l'80% dei fondi disponibili sotto l'Inflation Reduction Act e l'Infrastructure Investment and Jobs Act che sono stati assegnati.

Il Dipartimento del Commercio si aspetta di assegnare l'intero importo di $39 miliardi in sovvenzioni dalla legge CHIPS e Science entro la fine dell'anno, con decine di miliardi di dollari per attività ausiliarie da assegnare successivamente. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro ha abilitato le imprese e gli individui a richiedere quasi tutti i crediti fiscali previsti dalla legge di riduzione dell'inflazione.

"Stiamo procedendo il più velocemente possibile" per attuare queste politiche, ha dichiarato un funzionario dell'amministrazione a CNN.

Il Segretario all'Agricoltura Tom Vilsack ha dichiarato che la sua agenzia ha già erogato circa $12 miliardi, ma non ha ancora distribuito tutti i fondi assegnati al Dipartimento dell'Agricoltura.

"Non c'è fretta. Vuoi assicurarti di investire quelle risorse saggiamente", ha detto Vilsack quando gli è stato chiesto della pressione per distribuire i fondi prima della fine del mandato di Biden. Se un futuro Congresso o amministrazione decidesse di revocare i fondi non spesi, sarebbe "un errore", ha aggiunto.

Un'ondata di nuovo capitale sarà sbloccata il 1° ottobre quando il bilancio governativo verrà azzerato, aumentando l'urgenza di rendere disponibili questi fondi alle agenzie e alle autorità locali idonee nelle ultime settimane prima delle elezioni.

