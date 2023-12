Con la guerra che infuria a Gaza, il Natale è di fatto cancellato a Betlemme

Il mese scorso i leader locali hanno deciso di ridurre i festeggiamenti in segno di solidarietà con la popolazione palestinese, mentre infuriavano pesanti combattimenti tra Israele e Hamas nella devastata Striscia di Gaza.

Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, più di 20.000 palestinesi sono stati uccisi durante l'offensiva aerea e terrestre di Israele e quasi l'85% della popolazione totale della Striscia è stata sfollata.

La guerra è stata scatenata dall'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele, in cui almeno 1.200 persone sono state uccise e più di 240 sono state prese in ostaggio.

Molti qui hanno legami con Gaza attraverso persone care e amici, e un senso di miseria si è abbattuto sulla città venerata dai cristiani come luogo di nascita di Gesù Cristo.

Le decorazioni che un tempo adornavano i quartieri sono state rimosse. Le parate e le celebrazioni religiose sono state annullate. Nel centro della città, il tradizionale enorme albero di Natale di Piazza della Mangiatoia è vistosamente assente.

Viaggiare a Betlemme, a circa otto chilometri a sud di Gerusalemme, non è normalmente un viaggio facile. La barriera costruita da Israele in Cisgiordania limita gli spostamenti, così come i vari posti di blocco che entrano ed escono dalla città. La situazione è peggiorata dopo lo sfacciato attacco di Hamas.

Dal 7 ottobre, Israele ha limitato la circolazione a Betlemme e in altre città palestinesi della Cisgiordania, con posti di blocco militari che consentono l'accesso e l'uscita, con conseguenze per i palestinesi che cercano di recarsi al lavoro.

Il territorio occupato ha registrato anche un'impennata di violenza, con almeno 300 palestinesi uccisi in attacchi israeliani, secondo il ministero della Sanità palestinese.

"Mio figlio mi ha chiesto perché quest'anno non c'è l'albero di Natale, non so come spiegarlo", racconta Ali Thabet alla CNN.

Lui e la sua famiglia vivono ad Al Shawawra, un villaggio palestinese vicino a Betlemme, e si recano in visita ogni Natale "perché il nostro rapporto con i fratelli cristiani è un rapporto forte".

Spiega: "Ci uniamo a loro nelle loro celebrazioni e anche loro si uniscono a noi nelle nostre celebrazioni". Ma quest'anno la stagione delle feste è molto negativa".

Camminando per le strade di ciottoli, l'impatto del conflitto è evidente.

Le imprese contavano su un periodo festivo intenso, dopo aver sofferto per le difficoltà e le restrizioni ai viaggi dovute alla pandemia di coronavirus. Ma senza la consueta folla di turisti e fedeli, molti alberghi, negozi e ristoranti hanno chiuso.

L'economia di Betlemme dipende dai pellegrini e dal turismo, spiega Rony Tabash, proprietario di un negozio di terza generazione, che sta fuori dal suo negozio in attesa di clienti che non arriveranno mai.

I souvenir e le intricate sculture in legno d'ulivo del presepe giacciono sugli scaffali a prendere polvere. Il negozio di Tabash è uno dei pochi a rimanere aperto, per il desiderio di sostenere gli abili artigiani che producono delicatamente la sua merce.

Tabash porta suo padre in negozio ogni giorno per farlo uscire di casa. Suo nonno aprì il negozio nel 1927 e questo luogo, insieme alla piazza e alla sua famosa chiesa, sono diventati "parte del nostro cuore".

"Non abbiamo mai visto un Natale così", continua. "Da tre mesi, onestamente, non abbiamo una sola vendita. Non voglio tenere mio padre a casa. Non voglio perdere la speranza".

Anche la Chiesa della Natività - che nel 2012 è diventata il primo sito del Patrimonio mondiale nei Territori palestinesi - è in gran parte vuota. In un anno normale, le code di centinaia di persone si snodano intorno al parcheggio esterno, con i pellegrini che attendono pazientemente di entrare nella grotta, considerata dal II secolo il luogo esatto della nascita di Cristo. Una stella d'argento a 14 punte incastonata nel pavimento di marmo segna il punto esatto in cui si dice sia nato Gesù.

Nel IV secolo, l'imperatore Costantino fondò una chiesa sul luogo, che fu distrutta nel 529 per essere sostituita da strutture più grandi, che costituiscono la base della chiesa odierna.

All'interno, di solito, ci sono solo posti in piedi. Ma quest'anno i combattimenti a Gaza hanno cambiato tutto. Ora si può praticamente sentire cadere uno spillo.

"Non l'ho mai visto così", dice padre Spiridon Sammour, sacerdote greco-ortodosso della Chiesa della Natività.

"Il Natale è gioia, amore e pace. Noi non abbiamo pace. Non abbiamo gioia", afferma solennemente. "È fuori dalle nostre mani, e preghiamo per i leader che prenderanno le decisioni [in tutto il mondo] che Dio li aiuti, dia loro la sua luce per fare la pace qui e in tutto il mondo".

Kareem El Damanhoury, Eyad Kourdi e Sugam Pokharel della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com