Con il ritardo dell'aspettativa di vita negli Stati Uniti, la carenza nutrizionale è spesso un fattore trascurato.

Secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, nel 2022 moriranno più di 21.000 persone a causa della malnutrizione, più che raddoppiando negli ultimi cinque anni. Un'impennata del 20% della mortalità tra il 2021 e il 2022 pone la carenza nutrizionale tra i primi cinque fattori con un effetto negativo sulle stime dell'aspettativa di vita per il 2022.

Più della metà dei decessi attribuiti a carenze nutrizionali nel 2022 riguardava persone di età pari o superiore a 85 anni, secondo i dati del CDC. Ma i decessi sono aumentati in quasi tutti i gruppi di età.

In genere, le cause di morte che contribuiscono maggiormente alle variazioni delle stime sull'aspettativa di vita sono quelle che colpiscono le persone più giovani - le malformazioni congenite sono state un fattore chiave anche nel 2022, ad esempio - o quelle che colpiscono un gran numero di persone. La diminuzione della mortalità per Covid-19 è stato il fattore chiave che ha fatto aumentare l'aspettativa di vita di oltre un anno nel 2022.

Sebbene l'effetto della carenza nutrizionale sulle stime dell'aspettativa di vita sia stato relativamente piccolo, gli esperti affermano che la scoperta non dovrebbe essere sottovalutata e che l'impatto negativo della malnutrizione è probabilmente sottostimato.

Una buona alimentazione prevede un sano equilibrio di macronutrienti, come carboidrati e proteine, necessari in grandi quantità per mantenere in funzione i sistemi corporei, e di micronutrienti vitali, ovvero vitamine e minerali.

"La mancanza di proteine può causare l'arresto di molti sistemi corporei. D'altra parte, molti dei sistemi che i nostri micronutrienti alimentano sono elementi che portano alla resilienza. Perciò, quando siamo carenti di vari micronutrienti, tutti questi sistemi iniziano a essere compromessi. Questo può portare alla morte o a un malfunzionamento", ha dichiarato Emily Ho, direttore del Linus Pauling Institute, un centro di ricerca dell'Oregon State University incentrato sul ruolo delle vitamine e dei minerali essenziali nella salute.

"Se consideriamo le principali cause di morte, soprattutto negli Stati Uniti - infezioni, cancro, malattie cardiovascolari - le carenze di nutrienti possono accelerare anche questi processi patologici. Quindi sono fermamente convinto che la malnutrizione sia probabilmente un fattore ancora più importante di quanto pensiamo", ha affermato l'esperta.

Per esempio, è più difficile per una persona malnutrita combattere un'infezione da Covid-19. Quando i sistemi corporei non hanno il carburante necessario per funzionare correttamente, il rischio di soccombere aumenta. Le carenze nutrizionali sono più comuni tra gli adulti più anziani, il che potrebbe aver contribuito all'aumento del tasso di mortalità dovuto al Covid-19.

"Con l'avanzare dell'età, l'immunità inizia a diminuire, non solo a causa dell'età, ma anche a causa di carenze nutrizionali che possono davvero contribuire a questo processo", ha detto Ho.

Gli anziani sono più suscettibili alle carenze nutrizionali per una serie di ragioni, dicono gli esperti.

"Molti anziani sono affetti da malattie croniche che hanno un impatto sull'appetito, come l'insufficienza cardiaca congestizia, il cancro, il morbo di Alzheimer. Anche le malattie dell'apparato digerente, comuni tra gli anziani, possono avere un impatto sul modo in cui l'organismo assorbe i nutrienti", ha dichiarato Kathleen Cameron, direttore senior del National Council on Aging's Center for Healthy Aging.

Molti sono anche socialmente isolati. "Non vogliono cucinare da soli e potrebbero non avere accesso ai mezzi di trasporto per andare al negozio di alimentari a comprare cibi nutrienti".

Queste preoccupazioni sulla salute degli anziani negli Stati Uniti sono di vecchia data e la mortalità per carenza nutrizionale era in aumento già da molto prima della pandemia, ma quest'ultima ha probabilmente esacerbato molti fattori.

"Ci sono 10.000 centri per anziani là fuori, dove ogni giorno un milione di adulti anziani varcano le porte", ha detto Ramsey Alwin, presidente e amministratore delegato del National Council on Aging. "Quando abbiamo visitato alcuni dei nostri centri per anziani, abbiamo sentito che i loro pasti collettivi sono tornati a frequentare solo il 50%, perché le persone sono ancora diffidenti, soprattutto in questa stagione respiratoria, a uscire e a stare in questi ambienti di gruppo. Quindi penso che stiamo ancora smaltendo un po' di questa situazione".

Inoltre, secondo il National Council on Aging, più della metà degli anziani che hanno diritto allo SNAP, il programma di assistenza nutrizionale del governo federale, non sono effettivamente iscritti.

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti e il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti collaborano per aggiornare e pubblicare le linee guida dietetiche ogni cinque anni. Le ultime conversazioni includono discussioni sulle esigenze specifiche e sull'equilibrio più sano per gli anziani.

Ricevi la newsletter settimanale della CNN Health

Iscriviti qui per ricevere ognimartedìThe Results Are In con il Dr. Sanjay Guptaedal team di CNN Health.

Una persona che soffre di malnutrizione non è sempre stereotipata come una persona fragile e magra.

"Negli Stati Uniti, spesso si riscontra una sovralimentazione e una malnutrizione nella stessa persona, il che è una cosa un po' unica per noi. Ci può essere un eccesso di calorie vuote che porta all'obesità, ma la qualità della dieta è bassa e quindi si è malnutriti se si guarda al contenuto di micronutrienti", ha detto Ho. "Quindi i sistemi corporei sono compromessi, anche se non si presenta una sindrome da deperimento".

Secondo gli esperti, può essere d'aiuto una semplice valutazione di screening nutrizionale che i medici di base possono utilizzare durante le visite annuali di benessere.

Anche l'assunzione di un multivitaminico quotidiano è una "buona assicurazione", ha detto Ho. "Anche le persone che cercano di mangiare sano a volte hanno qualche carenza".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com