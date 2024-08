- Con il famoso vestito Versace alla prima del film

Blake Lively (36) riporta gli anni 2000 sul red carpet. Alla prima del film "It Ends With Us" della sera di martedì (6 agosto) a New York, l'attrice ha attirato di nuovo tutti gli sguardi con un vestito colorato con inserti di strass e taglio asimmetrico firmato Versace.

Lively ha abbinato il vestito aderente del designer con un profondo décolleté a tacchi a spillo perfettamente abbinati. I suoi capelli biondi ricadevano elegantemente sulla spalla.

C'era anche tanto glamour con i gioielli. I suoi orecchini statement brillavano di pietre luccicanti colorate. both her colorful nail polish and the many silver-shimmering rings on her hands caught the eye.

Il tono pesca del vestito era anche riflesso nel trucco di Lively. Ha scelto ombretto e gloss per le labbra in tonalità pesca calde.

Omaggio a Britney Spears

Curiosità: il vestito non è stato scelto a caso dal suo guardaroba. Spesso, i look di Blake Lively nascondono messaggi nascosti. In questo caso, è un omaggio a Britney Spears (42), che ha indossato lo stesso vestito alla sfilata di Versace a Milano nel 2002. "È il vestito vero di Britney", ha rivelato Lively a "People" magazine sul red carpet. Pensa che dovrebbe essere nei musei famosi come il Smithsonian o il Met. "Ma lo sto indossando. Sono così felice."

"It Ends with Us" al cinema dal 15 agosto

Il nuovo film di Blake Lively "Solo un'altra volta" (titolo originale: "It Ends with Us"), basato sul romanzo di Colleen Hoover (44), uscirà al cinema il 15 agosto. Lively interpreterà il ruolo principale di Lily Bloom.

Alla prima a New York, l'attrice è stata supportata dal marito Ryan Reynolds (47) e dal suo co-protagonista e caro amico Hugh Jackman (55), che recentemente erano insieme in un tour promozionale per il loro film "Deadpool & Wolverine".

