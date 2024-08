- Con i preservativi XXL contro l'Armata Rossa <unk> i folli piani della CIA

Nella serie "Mad Men", viene rappresentato il tempo frenetico e pazzo degli pubblicitari degli anni '60, ma la CIA era ancora più pazza. Il periodo post-bellico sembrava un'epoca pre-bellica, lo scontro con l'URSS sembrava inevitabile. Oltre al noto accumulo di armi nucleari, ci furono innumerevoli tentativi delle agenzie di intelligence per indebolire il nemico. Con venti favorevoli, gli USA inviavano palloni che portavano volantini oltre il confine per "illuminare" o istigare la popolazione dell'Est.

All'inizio degli anni '50, si dice che il direttore della CIA Frank Wisner abbia architettato un piano completamente assurdo. All'epoca, Wisner dirigeva un dipartimento segreto di guerra psicologica che manipolava le notizie all'estero e cercava di stabilire un tipo di esercito guerrigliero dietro la Cortina di Ferro per sostenere gli Alleati con rivolte nel momento decisivo. Questi precursori formarono la base per i successivi eserciti segreti come Gladio in Italia.

Piano specifico o solo un'idea?

Oltre a questi piani realistici, Wisner aveva l'idea di contrabbandare o lanciare particolarmente grandi preservativi nell'URSS. I preservativi XXL dovevano essere extra large ma con l'etichetta "Medio". Con questo trucco, le donne sovietiche e i soldati dell'Armata Rossa dovevano essere convinte che i soldati americani erano particolarmente ben dotati. Wisner sperava che questo avrebbe demoralizzato il nemico. Il piano non fu mai attuato, quindi rimane sconosciuto se fosse solo un'idea ubriaca del bon vivant Wisner o un concetto serio.

In realtà, l'idea originale risale alla Seconda Guerra Mondiale e viene attribuita a Winston Churchill. In diverse versioni della storia, il Primo Ministro britannico voleva shockare i nazisti o i suoi alleati negli USA o nell'URSS con preservativi britannici oversize. Nel caso di Churchill, si trattava di uno scherzo che si riferiva a un fatto: in brutto tempo, fango e operazioni di sbarco, i soldati avrebbero infilato i preservativi sulle canne delle loro armi. Per questo scopo, i preservativi dei soldati britannici erano stati ingranditi oltre la solita misura. In verità, i soldati stessi erano probabilmente frustrati quando cercavano di usarli per il loro scopo previsto.

Preservativi forati

La storia della CIA non è certo implausibile. In quegli anni, venivano architettati piani molto più assurdi. Alle Filippine, la CIA tentò di sabotare la carriera del politico Claro M. Recto perché rappresentava una minaccia per il loro candidato. Una serie di articoli diffamatori non ebbe l'effetto desiderato, così ricorsero all'arma del preservativo. Prepararono pacchetti regalo etichettati "Claro M. Recto - Amico del Popolo" da distribuire ai potenziali elettori. All'interno c'erano preservativi che la CIA aveva deliberatamente forato per sabotare la reputazione del politico a livello di base.

La morte inaspettata del candidato della CIA in un incidente aereo rese inutile lo sforzo per eliminare il suo concorrente. Per discreditare il presidente indonesiano Sukarno, la CIA ebbe l'idea di distribuire foto lusinghiere di lui. Poiché non avevano foto sexy di Sukarno, girarono un film porno a Los Angeles con una bionda e un attore maschio che fu fatto assomigliare a Sukarno con una maschera abilmente realizzata. Tuttavia, il film non fu mai distribuito.

Cozza killer

La maggior parte dei piani di assassinio aveva come obiettivo Fidel Castro. La CIA pianificò di ucciderlo cercando di fargli fumare un sigaro esplosivo. Una volta acceso, avrebbe fatto saltare la testa del rivoluzionario. Ci furono anche piani per uccidere Castro attraverso la sua passione per il immersioni, come cercare di contaminare l'interno della sua tuta da immersione con un veleno a contatto. Ancora più ingegnoso era il progetto di far uccidere il fastidioso Castro da una cozza gigante.

Per il piano della cozza, non avrebbero nemmeno dovuto avvicinarsi a Castro. La cozza sarebbe stata collocata nella sua zona di immersione. Ovviamente, non sarebbe stata una cozza vera. Avrebbe dovuto essere realizzata artificialmente, particolarmente grande e avere un aspetto luminoso e bizzarro. Il appassionato di immersioni Castro, così il calcolo, sarebbe stato inevitabilmente attirato dal miracolo - se avesse toccato la cozza, sarebbe esplosa, poiché in realtà la cozza era una bomba subacquea camuffata. Tuttavia, Castro sopravvisse a questi e a molti altri piani.

Dopo aver appreso delle tattiche insolite della CIA durante la Guerra Fredda, uno potrebbe chiedersi se avessero anche considerato l'uso di preservativi oversize come strumento di guerra psicologica, come menzionato nell'idea di Wisner. In effetti, il concetto di utilizzare preservativi oversize come forma di demoralizzazione origina da Winston Churchill durante la Seconda Guerra Mondiale.

Riguardo alle Filippine, gli sforzi della CIA per screditare il politico Claro M. Recto arrivarono al punto di distribuire pacchetti regalo contenenti preservativi forati ai potenziali elettori, con l'obiettivo di macchiare la sua reputazione a livello di base.

Leggi anche: