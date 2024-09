- Con ferite minori e danni per quasi un milione di dollari in un incendio residenziale

In un complesso residenziale a Rottach-Egern, situato nel distretto di Miesbach, è divampato un incendio. L'incidente ha lasciato diverse persone con ferite lievi e ha causato danni per circa 900.000 euro. Secondo un rappresentante della polizia, il piano terra e le scale dell'edificio, che ospita 15 residenti, sono stati coinvolti dalle fiamme di domenica. Per fortuna, la maggior parte degli abitanti è stata in grado di evacuare in sicurezza, mentre altri hanno richiesto l'aiuto dei vigili del fuoco. Le autorità hanno avviato un'indagine per determinare le cause di questo incendio.

Il complesso residenziale si trova nel distretto di Miesbach. I vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere l'incendio in un edificio all'interno del distretto di Miesbach.

