Concerti di Taylor Swift - Con esplosivi e armi appuntite: cosa si sa dell'attacco pianificato a Vienna

In un attentato fallito a un concerto di Taylor Swift a Vienna, il principale sospettato avrebbe confessato il suo piano. Il 19enne austriaco con radici nordmacedoni aveva espresso le sue intenzioni online. "Il suo obiettivo era di uccidersi e una grande folla fuori dallo stadio," ha detto Omar Haijawi-Pirchner, direttore della sicurezza e dell'intelligence statale, in una conferenza stampa. Un suggerimento di un servizio segreto estero ha portato alla scoperta dei piani.

Secondo le autorità di sicurezza, il sospettato aveva intenzione di attaccare uno dei concerti della pop star americana nella capitale austriaca con esplosivi e armi da mischia. Aveva pianificato di colpire giovedì o venerdì. Secondo le autorità di Vienna, non aveva un biglietto per nessuno dei tre concerti previsti questa settimana.

La polizia ha scoperto un complotto per attaccare l'evento solo 48 ore prima del primo concerto dal vivo della cantante americana Taylor Swift a Vienna il 28 giugno. Insieme al 19enne, sono stati arrestati anche un 17enne e interrogato un 15enne, entrambi in contatto con il 19enne.

Il sospettato aveva contatti con gli islamisti

"Una cosa è chiara: è chiaramente radicalizzato e ritiene giusto uccidere gli infedeli," ha detto Haijawi-Pirchner. Il detenuto era parte di una rete islamista nota alla polizia. Si era informato online sulla costruzione di bombe.

Il giovane aveva lasciato il lavoro il 25 luglio, dicendo di avere qualcosa di grosso in mente, secondo la polizia. Poi aveva intensamente preparato l'attacco pianificato. Il sospettato aveva recentemente giurato fedeltà al leader attuale dell'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

Durante una perquisizione del suo alloggio a Ternitz a sud di Vienna, sono state trovate sostanze chimiche e dispositivi tecnici che facevano pensare a "azioni preparatorie concrete," ha detto Franz Ruf, direttore generale della sicurezza pubblica nel Ministero dell'Interno.

Il ministro dell'Interno Gerhard Karner ha detto in una conferenza stampa a Vienna che la situazione rimane seria. "Ma possiamo anche dire: una tragedia è stata evitata." Secondo lui, il pericolo dall'estremismo islamico in Europa è aumentato significativamente dopo l'attacco di Hamas contro Israele a ottobre. Pertanto, l'Austria ha aumentato il livello di allerta terroristica a 4, il secondo livello più alto, in autunno. "Capisco quindi la decisione dell'organizzatore di annullare il concerto," ha detto Karner.

Migliaia di fan di Taylor Swift a Vienna in lutto e panico

Nel frattempo, i fan della pop star americana sono sotto shock. "Mia madre e io siamo seduti in camera a piangere," ha scritto un fan online. "I nostri cuori sono spezzati," ha aggiunto un altro utente che aveva viaggiato dalla California. Altri fan hanno appeso i braccialetti dell'amicizia che avevano portato per i concerti su un albero il 29 giugno.

Molti dei cosiddetti Swifties avevano viaggiato nella capitale austriaca da lontano e ora cercavano di fare i conti con la situazione. "Mia sorella è bloccata sola a Vienna," si leggeva in un commento secondo l'agenzia di stampa APA. Ma aveva appena organizzato un incontro con altri fan. Un altro utente ha scritto: "Sono anche solo a Vienna. Se qualcuno vuole incontrarsi, vorrei fare un giro turistico."

Altri fan, nel frattempo, hanno espresso paura di muoversi in città. Una donna degli Stati Uniti, che era venuta a Vienna per quattro giorni e aveva

Leggi anche: