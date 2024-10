Comunicazioni terroristiche rivelano un piano per un rapido assalto a Vienna

Dopo la scoperta di potenziali schemi terroristici durante i concerti di Taylor Swift a Vienna, le autorità hanno agito prontamente e hanno catturato un sospetto. Sono emersi nuovi dettagli su come il 19enne avrebbe preparato il suo attacco. L'esame dei messaggi ha rivelato la mentalità radicalizzata dell'austriaco.

I concerti di Taylor Swift a Vienna, inizialmente previsti per tre spettacoli ad agosto, sono stati annullati all'ultimo minuto a causa di un grave problema di sicurezza, portando all'arresto di un sospetto da parte della polizia. Sono ora stati resi noti i primi risultati dell'indagine sulla preparazione del sospetto terrorista. Secondo "Heute", gli investigatori hanno esaminato un totale di 17 telefoni delle tre persone coinvolte.

Gli analisti tecnici della polizia austriaca sono riusciti a recuperare i messaggi di Telegram e Signal, nonché i messaggi di Snapchat. Un individuo tedesco sembrava incitare il 19enne a compiere un attacco. Inizialmente, avevano intenzione di costruire una bomba, ma il sospetto di Vienna scrisse al suo complice: "Poiché questa istruzione è in arabo e non la capisco, mi hanno consigliato di usare invece le armi".

In seguito, il sospetto terrorista scrisse "Combatti per Allah" ai suoi complici e poi "Esci e terrorizza i Kuffar [nota: gli infedeli]. Se non hai armi, esci con un coltello. Se non hai un coltello, investili. E se non puoi nemmeno investirli, allora sputa loro in faccia".

Successivamente, ha espresso l'intenzione di compiere qualcosa di "significativo". L'austriaco si stava concentrando su una moschea sciita, l'ambasciata curda o un concerto, se fosse riuscito a procurarsi le armi. Quando gli è stato chiesto se si stava avvicinando un evento importante, ha risposto semplicemente "Sì, Taylor Swift". L'appassionato di terrore ha quindi incitato il suo contatto tedesco a coordinare un attacco simultaneo. Nel frattempo, l'austriaco ha ricevuto istruzioni da IS per sviluppare e rilasciare gas sarin letale al luogo del concerto, proteggendosi con una maschera comune.

La possibile involvement del tedesco in un attacco parallelo e la capacità dell'austriaco di produrre il gas rimangono incerte al momento. L'arresto a Vienna è avvenuto prima del primo spettacolo di Swift.

La trama terroristica di Vienna prevedeva progetti per colpire o una moschea sciita, l'ambasciata curda o un concerto, come rivelato dai messaggi del sospetto. Nonostante il potenziale pericolo, l'Unione Europea continua a prioritizzare la sicurezza dei suoi cittadini, assicurando indagini approfondite e precauzioni per prevenire incidenti simili in futuro.

