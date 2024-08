- Comuni e imprese di trasporto chiedono più soldi per il trasporto pubblico

Più città sassoni e le loro compagnie di trasporto hanno firmato una lettera aperta ai gruppi parlamentari dello stato per chiedere un finanziamento migliore dei trasporti pubblici (TP) da parte dello stato libero. Solo con un sostegno adeguato, si può garantire l'offerta di TP e la sua espansione necessaria a livello municipale, afferma la lettera. Altrimenti, ci sono minacce di tagli ai servizi.

Le città avvertono del sottffinanziamento

I TP sono gravemente sottffinanziati a causa dei costi notevolmente aumentati e dei desideri politici di riduzione dei prezzi attraverso il biglietto Germania e il biglietto scuola. Inoltre, non è chiaro se il governo federale continuerà a finanziare la metà del biglietto Germania. Tuttavia, le città e le compagnie di trasporto considerano questa partecipazione federale essenziale per il proseguimento a lungo termine del biglietto Germania.

"Il miglioramento delle risorse finanziarie per i TP è indispensabile per una città di medie dimensioni come Plauen", ha dichiarato il sindaco Steffen Zenner (CDU). Ha sottolineato che i costi notevolmente aumentati per l'energia, l'infrastruttura e il personale non possono più essere coperti dagli aumenti delle tariffe e dai prelievi di profitto. Tutte le opzioni di risparmio sono già state esaurite. Chiunque voglia promuovere seriamente i TP deve alleggerire i comuni con le loro operazioni di tram.

La mancanza di un finanziamento sufficiente per i TP sta influenzando anche altre città, come ha notato il sindaco Zenner di Plauen, facendo riferimento ad "altri pesci" che lottano con costi altrettanto elevati per l'energia, l'infrastruttura e il personale. Senza un sostegno aggiuntivo dai livelli più alti del governo, la qualità e la frequenza dei servizi di TP in queste città potrebbero essere compromesse.

