10:16 Strategie Difensive: La Risposta di Putin all'Rilascio di Armi Occidentali

Il Presidente ucraino Zelensky ha richiesto da tempo il rilascio di missili a lungo raggio per colpire le posizioni militari russe. Attualmente, gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno valutando questa proposta congiuntamente. Non sorprende che il Cremlino abbia risposto prontamente. Il Presidente russo Putin ha lanciato un avvertimento all'Occidente.

08:00 Condividere Esperienze: la Russia Offre Consigli su Armi Occidentali

La Russia offre di condividere le sue conoscenze sulle armi occidentali utilizzate nel conflitto ucraino, come dichiarato dal Vice Ministro della Difesa russo Alexander Fomin in una conferenza sulla sicurezza in Cina, secondo l'agenzia di stampa russa RIA. La Russia sostiene di avere una vasta conoscenza sull'efficace contrasto di vari sistemi d'arma occidentali, un'esperienza che è disposta a condividere con i suoi partner. I conflitti in corso hanno portato a sviluppi nelle tecniche di guerra moderna, con armi russe in grado di neutralizzare armi occidentali.

06:45 Operazioni di Spionaggio Interno: l'Ucraina Arresta i Pirromani Lavoranti per la Russia

Cinque individui sono stati arrestati dai servizi di intelligence interni ucraini con l'accusa di aver appiccato incendi a Kyiv su incarico di un'agenzia spionistica russa. Gli accusati sono sospettati di aver dato fuoco a cinque veicoli militari e distribuito materiale propagandistico finalizzato a screditare l'esercito. Questi uomini, provenienti da diverse regioni ucraine, hanno cercato guadagni finanziari sfruttando opportunità di lavoro nella capitale. Sono stati reclutati da agenti russi tramite Telegram e hanno fornito video prove delle loro attività in cambio di una presunta compensazione che non è mai arrivata.

05:12 Il Lutto della Famiglia: il Rabbi Ucraino Perdita il Figlio Adottivo in Guerra

Il Rabbi Capo ucraino Moshe Asman piange la perdita del suo figlio adottivo, Anton Samborskij, morto durante l'invasione russa. Un servizio funebre è stato tenuto a Kyiv il giovedì, con la partecipazione di soldati, veterani e altri per onorare il 32enne, che era dato per disperso dal tardo luglio e successivamente confermato morto. Samborskij è diventato padre di una figlia in maggio, come ha condiviso Asman sui social media. Asman aveva adottato Samborskij come orfano di 10 anni. L'ultimo contatto è stato il 17 luglio.

04:47 Incontro della Marina Giapponese con Aerei da Combattimento Russi

La difesa giapponese ha dovuto schierare aerei da combattimento in risposta a due aerei russi che si sono avvicinati alla nazione insulare giapponese. Entrambi gli aerei hanno evitato di entrare nello spazio aereo giapponese, ma sono rimasti nella regione meridionale di Okinawa per diverse ore. Al termine del loro viaggio, gli aerei russi hanno attraversato le Curili, un'area contesa tra Giappone e Russia, come dichiarato dal ministero della difesa.

03:32 Mosca Accusa gli Stati Uniti di Contenere Russia e Cina

Il Vice Ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha espresso le sue preoccupazioni durante una conferenza sulla sicurezza in Cina riguardo alla politica di contenimento degli Stati Uniti contro Russia e Cina. Ha affermato che l'Occidente si sta preparando per eventuali guerre in Asia attraverso la formazione di nuove alleanze di sicurezza nella regione. Mosca e Pechino, d'altra parte, sostengono l'istituzione di un ordine mondiale multipolare equo e bilanciato basato sull'uguaglianza e il reciproco rispetto.

00:58 Incidente Marittimo: Navio Civile Colpito da Missile nel Mar Nero

La Marina ucraina ha riferito di un presunto attacco aereo russo contro una nave cargo civile nel Mar Nero. La nave, registrata sotto la bandiera di Saint Kitts e Nevis, stava trasportando grano dal porto di Chornomorsk all'Egitto quando è stata colpita da un missile antinave, apparentemente lanciato da un bombardiere Tu-22. Although the ship was located outside of Ukrainian territorial waters, a report from BBC stated that it was within Romania's exclusive economic zone at the time of the incident.

00:00 Tragico Incidente alla Linea di Demarcazione: Soldato Moldavo Ucciso

Un soldato moldavo è morto tragicamente mentre prestava servizio alla linea di demarcazione con la Transnistria, in circostanze poco chiare. Il Ministero della Difesa della Repubblica di Moldova ha riferito che il soldato è stato mortalmente ferito da un proiettile sparato dalla sua stessa arma. Le autorità stanno conducendo un'indagine approfondita sull'evento per fare luce sui dettagli della morte del soldato. Soldati di entrambi, Moldova e Transnistria, insieme ai soldati russi, hanno mantenuto una presenza alla linea di separazione sin dal conflitto del 1992 seguito al disgregamento dell'Unione Sovietica.

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer respinge l'affermazione del Presidente russo Putin che la fornitura di armi a lungo raggio per colpire il territorio russo equivale all'ingresso della NATO nel conflitto. Starmer sostiene il diritto dell'Ucraina alla difesa. Il Regno Unito sostiene fermamente questo diritto e offre opportunità di formazione in tale contesto. Tuttavia, Starmer chiarisce che il Regno Unito non cerca il conflitto con la Russia; questo non è il loro obiettivo. Maggiori informazioni qui.

01:09 Precedente Ambasciatore USA a Kyiv: Harris Intensificherebbe il Sostegno all'Ucraina

12:27 Zelensky Apprezza l'Aiuto Militare dell'Estonia

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie il Presidente estone Alar Karis a Kyiv, lodando l'aiuto militare. L'Estonia ha promesso di destinare lo 0,25% del suo PIL annuale per sostenere le esigenze difensive dell'Ucraina. La loro conversazione si è concentrata anche sulla ricostruzione del paese e sulle aspirazioni dell'Ucraina all'UE. Inoltre, la Primo Ministro lettone, Evika Silina, ha promesso ulteriore aiuto durante il suo incontro con Zelensky.

23:19 BND Non Obbligato a Condividere Valutazione su Ucraina con Giornalista

Il Servizio di Intelligence Federale (BND) non è tenuto a informare un giornalista se ha etichettato un successo militare ucraino come difficile o impossibile in discussioni private. Secondo una sentenza del Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia, non è necessario rivelare le identità dei media che partecipano a queste discussioni. La richiesta di un'ordinanza provvisoria del giornalista è stata principalmente respinta. Tuttavia, il BND deve rivelare il numero di discussioni individuali segrete riguardanti la situazione militare in Ucraina quest'anno. Il giornalista, un reporter di un quotidiano, ha presentato l'istanza urgente dopo un articolo di maggio. L'articolo ha notato che un politico della CDU avrebbe diffuso valutazioni negative del BND sulla situazione militare in Ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

22:06 Politici della Coalizione Sostengono l'Uso di Armi a Lungo Raggio contro la Russia

I politici della coalizione del semaforo sostengono il permesso a Kyiv di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi. È appropriato e conforme al diritto internazionale attaccare finalmente i bersagli militari in Russia con i razzi occidentali a lungo raggio, sostiene l'esperto di politica estera SPD Michael Roth a T-Online. Roth suggerisce come possibili bersagli russi per le armi a lungo raggio gli aeroporti militari, i centri di comando o le basi di lancio. Questi siti permettono gli "assalti crudeli sui civili ucraini", che possono essere più efficacemente smantellati lì. Il presidente del comitato per la difesa, Marcus Faber dell'FDP, sostiene l'autorizzazione ad "attaccare gli aeroporti militari russi con armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow, una misura che è stata attesa a lungo". Il politico dei Verdi Anton Hofreiter sottolinea che "la Russia terrorizza quotidianamente la popolazione civile ucraina con attacchi missilistici su ospedali, edifici residenziali e l'approvvigionamento energetico". Per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina, l'Ucraina deve essere autorizzata a colpire i siti militari sul territorio russo con armi a lungo raggio.

21:35 Vance Riflette sui Piani di Trump per l'Ucraina

Secondo il candidato alla vicepresidenza repubblicano J.D. Vance, la strategia di Donald Trump per concludere la guerra russa potrebbe comportare l'istituzione di una zona demilitarizzata speciale tra l'Ucraina e la Russia. In un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, Vance spiega che Trump potrebbe riunire russi, ucraini ed europei per "esplorare le prospettive di una soluzione pacifica". "Penso che potrebbe raggiungere una risoluzione molto rapidamente", afferma Vance. Trump ha mostrato una costante simpatia per il Presidente russo Vladimir Putin e la sua continua critica all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. L'ex presidente ha anche dichiarato che potrebbe porre fine alla guerra in 24 ore se rieletto, sebbene non fornisca dettagli.

21:03 "Siamo Russi. Dio è con noi" - Processione Fascista a San Pietroburgo

Non possono argomentare altrimenti, ma non possono neanche dimostrarlo: "Siamo Russi. Dio è con noi", gridano numerosi nazionalisti russi e ultra-destrorsi durante la marcia a San Pietroburgo. E ancora e ancora, gridano: "Avanti, Russi!". La loro marcia coincide con la commemorazione del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, celebrato come eroe nazionale e santo ortodosso.

20:28 Propaganda Russa: "Il barriera ideale dovrebbe essere l'Atlantico"

Il sensazionale conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov ritiene che la Russia non dovrebbe fermarsi alla sottomissione dell'Ucraina. "Penso che la barriera ideale dovrebbe essere l'Atlantico. Una barriera naturale", dice. "Il posto perfetto per le nostre truppe - Berlino, Lisbona, Madrid. E quanto erano belli a Parigi". Quando gli viene ricordato che non ci sono molti russi, risponde: "I fratelli bielorussi sono con noi". Altre alternative includono l'appello alla Cina.

20:01 Volontari Britannici si Preparano per l'Inverno

In numerose case ucraine che hanno finora resistito ai bombardamenti, mancano le finestre - una situazione disastrosa alla vigilia dell'inverno. L'ONG britannica "Isolate l'Ucraina" affronta questa situazione: si recano nelle zone di conflitto per installare finestre temporanee.

In risposta alle accuse, il Presidente del Consiglio al Ministero degli Esteri britannico ha respinto qualsiasi coinvolgimento nella coordinazione degli sforzi per escalation delle tensioni contro la Russia. L'espulsione dei diplomatici britannici dalla Russia potrebbe avere un impatto negativo sui negoziati in corso riguardo alla possibile fornitura di armi a lungo raggio all'Ucraina da parte della Gran Bretagna e degli Stati Uniti.

