Comprendere Telegram, la piattaforma di messaggistica con il suo capo in custodia negli ultimi giorni.

Durov, nato in Russia, è stato arrestato sabato all'aeroporto di Parigi-Bourget in base a un mandato di arresto a causa della mancanza di regolamentazione di Telegram.

Le accuse rivolte alla sua piattaforma includono l'aver aiutato truffatori, trafficanti di droga, distributori di contenuti di sfruttamento minorile e riciclaggio di denaro, come dichiarato dal procuratore francese Laure Beccuau in una dichiarazione di lunedì. Beccuau ha anche menzionato che Durov è accusato di non aver fornito "informazioni o documenti" rilevanti per l'indagine.

L'applicazione è stata recentemente sotto esame per il suo utilizzo da parte di gruppi terroristici e estremisti di destra.

L'arresto di Durov ha scatenato un dibattito sulla libertà di parola e sulla responsabilità per i contenuti illeciti su internet. La parlamentare russa Maria Butina - condannata negli Stati Uniti per spionaggio e rimpatriata in Russia nel 2019 - ha definito il CEO "prigioniero politico", secondo Reuters, domenica.

Tuttavia, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato in un post su X di lunedì che l'arresto di Durov "non è in alcun modo una decisione politica".

"I sto leggendo informazioni false sulla Francia seguite all'arresto di Pavel Durov", ha detto Macron, aggiungendo che l'arresto è avvenuto nel contesto di un'indagine giudiziaria in corso.

Il procuratore di Parigi ha dichiarato lunedì che l'arresto di Durov è parte di un'indagine approfondita su una vasta gamma di attività criminali su Telegram, che risale al 8 luglio e comprende 12 accuse separate.

Telegram ha dichiarato di conformarsi alla legge dell'UE e che Durov "non ha nulla da nascondere".

Ecco cosa devi sapere su Telegram e perché ha attirato critiche.

Cos'è Telegram?

Telegram è un servizio di messaggistica crittografato lanciato nel 2013 da Durov e suo fratello Nikolai. Con oltre 950 milioni di utenti, secondo un post di Durov dello scorso mese, è una delle piattaforme di messaggistica più popolari al mondo.

La piattaforma è diventata essenziale in molti paesi per le comunicazioni quotidiane, la condivisione di foto e documenti e la diffusione di messaggi governativi grazie alla sua crittografia.

Poiché le conversazioni sull'app sono crittografate, le forze dell'ordine e Telegram hanno un controllo limitato sui contenuti degli utenti. Questa privacy ha reso Telegram uno strumento di comunicazione prezioso in paesi con libertà di parola limitata, come la Russia, l'Iran e l'India. In Ucraina, è diventato uno strumento vitale per condividere notizie sulla guerra e avvertire delle raid aerei.

Tuttavia, le stesse protezioni hanno reso la piattaforma popolare anche tra gli elementi criminali, inclusi trafficanti di droga, riciclatore di denaro e estremisti, come suprematisti bianchi e gruppi terroristici come l'ISIS.

Telegram consente a fino a 200.000 utenti di unirsi a singoli gruppi di chat, dove le informazioni false possono diffondersi rapidamente. Altri servizi crittografati, come Meta's WhatsApp, hanno limiti di dimensioni di gruppo molto più piccoli.

In marzo, Durov ha informato il Financial Times che l'app era "vicina alla profittabilità" dopo aver introdotto pubblicità e offerte di abbonamento due anni fa e che l'azienda stava valutando un'offerta pubblica iniziale.

Una piattaforma che ha attirato controversie

Oltre al suo utilizzo da parte di criminali ed estremisti, Telegram ha attirato critiche per il suo coinvolgimento in conflitti e eventi politici, nonché per il suo rifiuto di abbandonare l'impegno per la crittografia.

Nel 2018, Mosca ha tentato di bandire Telegram per aver rifiutato di fornire le chiavi di decrittazione ai servizi di sicurezza russi per leggere i messaggi privati. Durov ha promesso di disobbedire al bando, che è stato alla fine revocato nel 2020.

Telegram è diventato popolare tra i sostenitori di Trump e i seguaci della teoria del complotto Q-Anon nel 2021 dopo che le piattaforme dei social media principali, come Facebook, avevano iniziato a limitare le false affermazioni secondo cui le elezioni presidenziali del 2020 erano state rubate. Ciò ha portato a preoccupazioni da parte degli ufficiali delle forze dell'ordine che temevano che la disinformazione potesse incitare ulteriori violenze nella vita reale.

Lo scorso autunno, Telegram ha limitato l'accesso a diversi canali strettamente associati o gestiti da Hamas durante la guerra del gruppo militante con Israele.

Earlier this month, the messaging app began actively removing calls to violence from the platform following reports that the app was being used to organize far-right, anti-immigrant riots in the United Kingdom.

"Telegram’s moderators are actively monitoring the situation and are removing channels and posts containing calls to violence," Telegram spokesperson Remi Vaughn said in a statement at the time. "Calls to violence are explicitly forbidden by Telegram's terms of service."

Telegram moderators proactively monitor public parts of the platform and rely on AI tools and user reports to remove content that violates its rules, Vaughn said.

In its Sunday statement, Telegram claimed that it's "absurd to claim that a platform or its owner are responsible for abuse of that platform."

–Joshua Berlinger, Camille Knight, and Anna Chernova contributed to this report.

