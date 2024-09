Comprendere le funzioni dell'assistenza al freno di emergenza:

Gli incidenti frontali sono spesso causa di danni ai veicoli, feriti e talvolta decessi. Gli aiuti al frenaggio di emergenza sono progettati per prevenire o ridurre la gravità di questi incidenti.

Un aiuto al frenaggio di emergenza è un sistema di sicurezza dei veicoli che si attiva, spesso in presenza di una collisione imminente con oggetti fermi o altri utenti della strada, per prevenire o ridurre l'impatto dei tamponamenti. È sempre all'erta per potenziali pericoli, costantemente in monitoraggio e valutazione della situazione avanti.

Gli strumenti principali che utilizza sono i sensori, come il radar, le telecamere ottiche e, più recentemente, la tecnologia lidar. Quest'ultima offre una risoluzione spaziale e di profondità eccezionale, rendendola più veloce e meno esigente dal punto di vista dei calcoli rispetto alla tecnologia delle telecamere tradizionali. Questi sensori consentono al veicolo di "vedere" altri veicoli, pedoni o ostacoli sulla strada.

I dati e le immagini vengono analizzati continuamente

I sensori forniscono dati e immagini in tempo reale all'unità centrale di elaborazione del veicolo, che vengono quindi sottoposti a continua analisi. Vengono valutate la velocità del veicolo, la distanza dagli altri oggetti e la situazione del traffico complessiva. Vengono anche considerati la velocità e la direzione del veicolo stesso.

Se il software dell'aiuto al frenaggio di emergenza rileva che una collisione è imminente, decide se è necessario frenare per evitare l'impatto. Se il conducente non reagisce abbastanza rapidamente, l'aiuto interviene.

Innanzitutto, il conducente viene generalmente avvisato visivamente e/o acusticamente di una collisione imminente. Se non c'è risposta da parte del conducente, come frenare, l'aiuto interviene nel sistema di frenatura.

Se viene identificato un pericolo, l'aiuto al frenaggio di emergenza aumenta la forza di frenata. Ciò significa che i freni applicano una forza maggiore rispetto a quella che il conducente applicherebbe durante una manovra di frenata normale, decelerando così più efficacemente. Se il conducente frena, la forza di frenata viene ulteriormente aumentata.

In situazioni critiche, i freni possono attivarsi senza l'input del conducente

In situazioni estremamente critiche, l'aiuto al frenaggio di emergenza può fermare il veicolo completamente senza l'input del conducente per evitare una collisione o minimizzarne l'impatto. Questo è noto come frenata di emergenza autonoma.

Non è insolito che l'aiuto al frenaggio di emergenza si attivi a causa dei suoi sensori che rilevano un'imminente collisione. Tuttavia, dal punto di vista del conducente, questo potrebbe essere un falso allarme se aveva intenzione di evitare l'ostacolo comunque. In questa situazione, il conducente può sovrascrivere l'aiuto al frenaggio di emergenza, ad esempio accelerando e guidando in modo appropriato.

L'aiuto al frenaggio di emergenza, noto anche come sistema di avoidance collision, è ora ampiamente riconosciuto come un importante sistema di sicurezza con un alto potenziale di prevenzione degli incidenti. Di conseguenza, l'UE ha reso obbligatorio questo aiuto nei nuovi veicoli, come le cinture di sicurezza, l'ABS o l'ESP. Dal

Leggi anche: