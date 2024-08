- Comprendere le date di uscita, le modifiche e gli aspetti unici della nuova stagione è fondamentale per l'informazione.

Indice

Su quali canali puoi vedere la Bundesliga in diretta TV?

Ci sono cambiamenti nelle regole?

Quali sono le caratteristiche uniche del calendario?

Cosa c'è di nuovo tra le squadre?

Chi potrebbe diventare il giocatore più in vista della stagione?

Chi vincerà il titolo tedesco?

I campioni in carica del Bayer Leverkusen aprono la stagione della Bundesliga questo venerdì (20:30 CET/DAZN e Sat.1) contro il Borussia Mönchengladbach. Tipicamente, il Bayern Monaco inizia la domenica a Wolfsburg. I tifosi possono aspettarsi una stagione emozionante piena di innovazioni e appuntamenti speciali.

Su quali canali puoi vedere la Bundesliga in diretta TV?

Per vedere tutte le partite in diretta, i tifosi hanno bisogno di più abbonamenti in streaming. Il canale a pagamento Sky trasmette le partite di sabato (15:30 e 18:30) e trasmette anche le partite del pomeriggio in una trasmissione combinata.

Le partite di venerdì (20:30) e domenica (15:30, 17:30 e fino a dieci volte a stagione alle 19:30) sono trasmesse in streaming da DAZN. Il canale in chiaro Sat.1 trasmette la partita d'apertura, una partita per i 15° e 16° turni e i playout.

Ci sono cambiamenti nelle regole?

Il cambiamento più evidente sarà la cosiddetta "regola del capitano", che è stata introdotta con successo durante l'estate dell'UEFA EURO: solo il capitano della squadra può parlare con l'arbitro in caso di disputa. L'epoca in cui più giocatori discutevano con l'arbitro dovrebbe finire. Gli arbitri preferiscono non essere chiamati con questa regola "regola delle lamentele". Un chip nella palla con un EKG per il contatto con la palla, come visto nelle partite dell'UEFA EURO, non è stato ancora implementato.

Quali sono le caratteristiche uniche del calendario?

Prima di Natale ci saranno 15 turni, con l'ultimo che si concluderà due giorni prima della Vigilia. Dopo una breve pausa invernale, riprende il 10 gennaio, seguita dal solo turno infrasettimanale della stagione il 14 e 15 gennaio. Tuttavia, il calcio infrasettimanale è ancora abbondante: a causa della riforma delle competizioni europee, ci sono molti più match internazionali in programma. Il 29 gennaio, un mercoledì, ci saranno 18 partite giocate simultaneamente nella Champions League alle 21:00 CET. I cinque rappresentanti tedeschi sono il Bayer Leverkusen, il VfB Stuttgart, FC Bayern, l'RB Leipzig e il Borussia Dortmund.

Cosa c'è di nuovo tra le squadre?

Due delle prime cinque squadre della scorsa stagione hanno nuovi allenatori. Al Bayern, il belga Vincent Kompany cerca di trasformare la stagione senza titoli dell'anno scorso sotto Thomas Tuchel in un ricordo del passato. Al Borussia Dortmund, l'ex giocatore Nuri Sahin ha preso il ruolo di allenatore. L'attività di mercato è stata significativa.

Il Bayern ha speso più di 100 milioni di euro per giocatori come Michael Olise e João Palhinha. Il Borussia Dortmund ha firmato Serhou Guirassy e Waldemar Anton dal VfB Stuttgart, quindi anche gli Svevi hanno dovuto investire. L'RB Leipzig deve fare i conti con la partenza di Dani Olmo per il FC Barcelona. Le squadre promosse Holstein Kiel e FC St. Pauli saranno seguite da vicino nella Bundesliga.

Chi potrebbe diventare il giocatore più in vista della stagione?

Lo scorso anno, Jamal Musiala (21/FC Bayern) e Florian Wirtz (21/Bayer Leverkusen) hanno attirato molta attenzione come giovani giocatori della nazionale tedesca. Entrambi sono rimasti con i loro club e iniziano la nuova stagione senza grandi preoccupazioni per gli infortuni. Il 22enne francese Michael Olise può anche brillare al Bayern dopo aver vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi? Lo spagnolo Aleix García (27) si è trasferito al Bayer Leverkusen dopo una buona stagione con il FC Girona in Spagna. Deniz Undav (28/VfB Stuttgart), Harry Kane (31/FC Bayern) e Serhou Guirassy (28/Borussia Dortmund) sanno dove si trova la porta. I tifosi dell'RB Leipzig sono contenti che Xavi Simons (21) possa essere prestato di nuovo.

Chi vincerà il titolo tedesco?

Il tedesco record di nazionale Lothar Matthäus ha recentemente dichiarato che non c'è modo di superare il detentore del titolo Leverkusen - e Matthäus non è solo in questo pensiero. Dopo anni in cui la risposta è sempre stata "FC Bayern vincerà", la corsa al titolo in questa stagione sembra più aperta. Dietro Leverkusen e Monaco, Dortmund e Leipzig sono pronti a cogliere l'occasione. Nonostante le partenze di giocatori chiave, il VfB Stuttgart può ancora fare una sorpresa.

Nella prossima stagione della Bundesliga, il FC Bayern, una delle squadre di punta, sarà guidato dal loro nuovo allenatore Vincent Kompany, con l'obiettivo di migliorare la loro stagione senza titoli sotto Thomas Tuchel. Durante le pause internazionali, i tifosi possono aspettarsi di vedere il FC Bayern, insieme ad altri club tedeschi, in azione, poiché ci sono molti più match internazionali in programma.

Leggi anche: