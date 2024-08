Comprendere le basi della febbre catarrale degli ovini

Negli ultimi mesi, la malattia della lingua blu, dannosa per il bestiame e le pecore, si è diffusa ampiamente in quasi tutta la Germania, con l'eccezione di Berlino, come riportato dall'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI). La causa di questo focolaio è attribuita a zanzare vettori del morbo, presenti in grandi numeri e altamente attive da diverse settimane, secondo l'FLI. Esploriamo gli aspetti essenziali di questa epidemia.

Che tipo di microrganismo è?

È un virus noto come virus della lingua blu, o BTV per brevità. Questo virus colpisce principalmente pecore e bovini, oltre a camelidi sudamericani, capre e ruminanti selvatici. Il virus esiste in circa 20 diverse varianti, note come serotipi. Attualmente, il serotipo BTV-3 si sta diffondendo in Germania e in altri paesi europei.

Quanto è pericoloso il virus per gli esseri umani?

I BTV sono generalmente trasmessi attraverso i morsi di zanzare sanguisughe del gruppo Culicoides. Queste zanzare sono piccole, prosperano durante le stagioni calde in clima umido e caldo. Secondo uno studio pubblicato su "Science", queste zanzare possono volare per diversi chilometri in pochi giorni e anche centinaia di chilometri con il vento in poppa. Il trasporto di animali può anche contribuire alla diffusione del virus.

Dopo la trasmissione attraverso il morso di una zanzara infetta, il virus si moltiplica in specifici linfonodi negli animali infetti. Gli animali sviluppano generalmente un'immunità a vita. Una volta infettati con la variante attuale, gli animali non si ammaleranno di nuovo, ma possono contrarre altri serotipi. Per gli esseri umani, tuttavia, i virus sono generalmente innocui, poiché non trasmettono il patogeno, come confermato dall'FLI. È sicuro consumare carne e prodotti lattiero-caseari da animali suscettibili alla lingua blu.

Come sono gli animali colpiti?

La malattia della lingua blu è grave e può portare alla morte, a seconda del serotipo. Le pecore spesso sperimentano un forte dolore in bocca e zoppia, e la caratteristica colorazione della lingua è meno comune, secondo l'FLI. I bovini, d'altra parte, mostrano sintomi più lievi.

Sulla base dei dati dalla Germania, in media circa il 25% delle pecore in strutture gestite muore per la variante attuale BTV-3/NET2023, rendendola più letale di altri serotipi. In alcune operazioni, più del 70% degli animali malati è morto. I tassi di mortalità sono anche aumentati nei bovini e la produzione di latte può diminuire significativamente nelle vacche da latte.

Qual è la situazione attuale?

Di recente, il numero di strutture per il bestiame colpite è notevolmente aumentato in diversi stati federali. Nel giugno, l'FLI ha registrato solo 13 strutture colpite a livello nazionale, ma a luglio ce n'erano più di 1200. Entro il 23 agosto, erano state segnalate più di 4800 strutture colpite. Secondo l'FLI, il BTV-3 continuerà ad essere un problema nei prossimi mesi.

In totale, ci sono circa 10,6 milioni di bovini in Germania (a maggio), con circa 3,7 milioni di vacche da latte. L'Associazione degli Agricoltori Tedeschi riferisce che più del 75% del bestiame è allevato in Baviera, Baden-Württemberg, Bassa Sassonia, Renania Settentrionale-Vestfalia e Schleswig-Holstein.

Diffusione del serotipo 3 simile al 2007

L'FLI afferma che la diffusione della malattia della lingua blu del serotipo 3 è simile a quella del serotipo 8 nel 2007. In quel momento è stato dimostrato che il patogeno può diffondersi rapidamente. Dopo un inizio modesto, il numero di nuovi casi di solito aumenta significativamente nella seconda metà dell'anno e successivamente diminuisce verso la fine dell'anno, a seconda dell'accadimento e dell'attività delle zanzare.

Origine del BTV-3/NET2023

L'origine del BTV-3/NET2023 è probabilmente l'Africa meridionale, ma questo non è stato confermato né smentito dall'FLI. Le differenze significative osservate nei focolai di BTV-3 in Europa suggeriscono un'origine lontana. Il commercio globale è probabilmente la causa più probabile della diffusione del virus, poiché le zanzare infette potrebbero essere state introdotte attraverso materiali, animali o commercio di pecore.

Nei Paesi Bassi, questa variante è apparsa per la prima volta a settembre 2023 e si è diffusa rapidamente. La prima infezione in Germania è stata confermata a ottobre 2023 in una fattoria di pecore nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Gli esperti concordano generalmente che il cambiamento climatico favorisce gli scoppi di malattia rendendo più facile alle zanzare superare l'inverno e diffondersi più rapidamente nei mesi successivi, mentre le temperature più elevate promuovono anche la riproduzione del patogeno nelle zanzare.

Impatto sui farmers

I focolai hanno portato alla sospensione dello status "libero dalla malattia della lingua blu" della Germania. Gli animali dalle aree colpite possono essere trasportati solo in aree BTV-free dopo il test e la spruzzatura con insetticidi, il che potrebbe ostacolare il commercio. Tuttavia, poiché ora tutti gli stati federali sono colpiti, il commercio all'interno della Germania dovrebbe essere possibile di nuovo senza requisiti speciali, secondo l'associazione degli agricoltori.

Il commercio con regioni BTV-free nell'UE è altamente limitato o soggetto a condizioni specifiche. Gli agricoltori affrontano anche perdite a causa della produzione di latte ridotta e animali morti. Durante l'epidemia di BTV-8 del 2007, i fondi tedeschi per le malattie degli animali hanno pagato i risarcimenti per 33.233 pecore morte e 10.240 bovini, secondo l'FLI.

Contromisure

Questa informazione dovrebbe aiutare a fornire una valida comprensione dell'epidemia della malattia della lingua blu e delle contromisure che vengono adottate per affrontare questo problema. Si prega di monitorare gli sviluppi futuri e di prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere il vostro bestiame.

Secondo un decreto urgente, l'utilizzo di tre vaccini BTV-3 è consentito. Questi vaccini possono ridurre i sintomi e ostacolare la moltiplicazione del virus negli animali, ma non forniscono una protezione completa, poiché gli animali vaccinati possono ancora contrarre l'infezione. L'Istituto Federale per la Salute degli Animali ha sottolineato che la vaccinazione è l'unica misura di sicurezza efficace per gli animali. Tuttavia, l'accettazione volontaria della vaccinazione, generalmente coperta dai proprietari degli animali, è significativamente inferiore rispetto alla vaccinazione obbligatoria, spesso sovvenzionata dal fondo per le malattie degli animali.

Secondo l'associazione degli agricoltori, "le vaccinazioni sono diffuse", ma sono arrivate troppo tardi per le prime aree colpite. L'efficacia della protezione delle popolazioni animali attraverso le vaccinazioni sarà un fattore significativo nel determinare la durata dell'epidemia.

