Comprendere la scelta giusta: decodificare sette simboli comuni dell'etichetta del prodotto

Imballaggio e false aspettative sui prodotti

L'imballaggio può generare aspettative fuorvianti riguardo ai prodotti. Termini come "amico dell'ambiente" e "prodotto localmente" vengono spesso utilizzati per promuovere i beni, ma possono essere ingannevoli e portare a insoddisfazione del cliente. Questi problemi vengono spesso comunicati a Lebensmittelklarheit.de, un portale gestito dai centri per i consumatori, o addirittura ai dipartimenti legali dei concorrenti presso Wettbewerbszentrale.

Stephanie Wetzel, coordinatrice del progetto "Lebensmittelklarheit" presso Verbraucherzentrale Bundesverband a Berlino, spiega che i fornitori spesso modificano la loro etichettatura a causa delle lamentele dei consumatori. Tuttavia, alcune lamentele coinvolgono anche i dipartimenti legali dei centri per i consumatori, soprattutto quando intentano azioni legali contro i fornitori per migliorare la loro etichettatura.

Ci sono anche etichette di prodotti che sembrano legali ma possono ancora ingannare i consumatori. Stai attento a queste sette affermazioni sull'imballaggio:

1. Minore zucchero, meno zucchero, senza zucchero

I prodotti etichettati "meno zucchero" o "minore zucchero" devono contenere il 30% in meno di zucchero rispetto ai loro omologhi. L'etichetta "senza zucchero" significa che il produttore non ha aggiunto zucchero extra sotto forma di zucchero da cucina, zucchero del latte o zucchero fruttato. Solo i prodotti contenenti meno di 0,5 grammi di zucchero per 100 grammi o per 100 millilitri possono essere etichettati come privi di zucchero, afferma Nadine Schreiner, consulente legale di Wettbewerbszentrale. Tuttavia, i prodotti etichettati come privi di zucchero contengono ancora zucchero.

Molti consumatori credono che "senza zucchero" equivalga a basse calorie, ma non è sempre vero. Questi prodotti spesso contengono altri edulcoranti, come il Xilitolo, che hanno meno calorie dello zucchero ma non sono completamente privi di calorie.

2. Basso contenuto di grassi, ridotto grassi

Nell'industria alimentare, "basso contenuto di grassi" e "ridotto grassi" vengono utilizzati in modo intercambiabile. Un prodotto è considerato "a basso contenuto di grassi" se contiene meno di tre grammi di grassi per 100 grammi di cibo, o meno di 1,5 grammi per 100 millilitri di cibo liquido. Tuttavia, "ridotto grassi" non significa necessariamente che il prodotto sia più sano. Per compensare la perdita di sapore, i prodotti a basso contenuto di grassi spesso contengono più additivi.

3. Produzione locale

Le frasi "produzione locale" e "fattorie locali" possono anche portare a supposizioni errate. Schreiner chiarisce che il termine "locale" non è legalmente definito, rendendo incerto a cosa si riferisce quando si tratta dell'origine del prodotto. Mentre un consumatore di Stoccarda potrebbe supporre che un prodotto "prodotto localmente" provenga dall'area di Stoccarda o addirittura dal Baden-Württemberg, non è chiaro se provenga da vicino Ludwigsburg o da più lontano a Costanza.

I prodotti del Baden-Württemberg non possono essere commercializzati a livello nazionale con l'etichetta corrispondente, sottolinea Schreiner.

4. Naturale al 100%

Un prodotto etichettato "naturale al 100%" deve essere composto al 100% da sostanze derivate dalla natura, secondo Schreiner, senza altri additivi permessi.

5. Senza additivi

Le etichette come "senza coloranti", "senza aromi artificiali" o "senza esaltatori di sapidità" sono comuni sull'imballaggio alimentare. Wetzel spiega che queste etichette danno l'impressione che non vengano utilizzati coloranti o componenti intensificanti il sapore. Tuttavia, i produttori spesso sostituiscono gli additivi impopolari con alternative che non richiedono etichettatura obbligatoria. Ad esempio, il succo di barbabietola è un colorante

