In Germania, i giovani possono bere vino, champagne o birra a partire dai 14 anni, a condizione che i loro genitori siano presenti e diano il consenso. Questa legge, nota come "bevute accompagnate", viene spesso criticata. A 16 anni, questi drink possono essere acquistati e a partire dai 18 anni sono consentite anche bevande ad alto contenuto alcolico come gli spiriti.

La discussione sulla restrizione del consumo di alcol ai 18 anni non è nuova. Il Commissario federale per le droghe, Burkhard Blienert (SPD), ha sostenuto questa posizione per qualche tempo e l'ha recentemente ribadita in un'intervista con "Rheinische Post". Inoltre, la Conferenza dei ministri della Salute degli Stati ha affrontato questa questione a giugno. Recenti sviluppi includono l'incarico a esperti di riconsiderare la protezione dei giovani e l'alcol. Il Ministro federale della Salute, Karl Lauterbach, ha anche espresso il suo sostegno per un divieto di alcol per i minorenni.

La discussione è stata ulteriormente alimentata da uno studio della Società tedesca per la nutrizione (DGE), pubblicato di recente. L'outcome dello studio: non c'è una quantità sicura di alcol. Di conseguenza, la DGE ha ora consigliato di evitare del tutto il consumo di alcol.

Poiché l'alcol è dannoso, ci sono numerosi motivi per limitare fortemente il suo consumo, soprattutto per i minorenni. I giovani sono particolarmente suscettibili agli effetti dell'alcol poiché il loro cervello è ancora in via di sviluppo. L'alcol può avere un impatto negativo su questo sviluppo. Secondo stern, Andrea Hardeling, direttore generale dell'Ufficio statale per le questioni di dipendenza del Brandeburgo, afferma che "le aree del cervello a rischio includono quelle responsabili della pianificazione, del giudizio e della presa di decisioni". Inoltre, l'alcol incoraggia comportamenti a rischio e la probabilità di incidenti aumenta significativamente. Un portavoce del Centro federale per l'educazione alla salute ha anche notato che "più presto i giovani iniziano a bere regolarmente alcol, prima sviluppano una tolleranza per esso". Ciò può favorire la dipendenza futura.

Al momento, non ci sono studi concreti che sostengano il perché l'alcol dovrebbe essere consumato prima dei 18 anni. Non ci sono nemmeno studi che confermino l'argomento secondo cui i divieti rendono le droghe più allettanti per i giovani. Tuttavia, i dati del Centro federale per l'educazione alla salute suggeriscono che il consumo di alcol tra i 12 e i 17 anni è significativamente diminuito. Nel 1973, più del 25 percento dei giovani intervistati ha riferito un consumo regolare di alcol, mentre nel 2021 era solo circa il 9 percento.

In effetti, la Germania sembra più permissiva dei suoi paesi confinanti riguardo al consumo di alcol. Da nessuna parte è consentito bere a 14 anni. In Turchia, Spagna, Italia, Olanda, Polonia e Repubblica Ceca, è necessario avere 18 anni per bere o acquistare alcol. In Francia, il consumo di alcol è consentito a 16 anni, ma solo con il consenso e la presenza dei genitori. In Svizzera, Austria, Belgio e Danimarca, è consentito bere vino e birra a 16 anni.

La tutela del benessere dei giovani è cruciale in questa discussione, considerando gli effetti negativi dell'alcol sul loro cervello in via di sviluppo. Di fronte a recenti studi che mostrano che non c'è una quantità sicura di alcol e all'incoraggiamento di figure come il Ministro federale della Salute, Karl Lauterbach, c'è una crescente spinta per rafforzare la protezione dei giovani proibendo il consumo di alcol per i minorenni.

