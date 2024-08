Comprendere la lingua popolare australiana comune è essenziale per i viaggiatori

Comprendete la differenza tra "sure thing" e "not likely"? O magari "sirene della polizia" da "perdere la calma"?

In tutto il mondo di lingua inglese, sono diventati famosi per accorciare parole come occhiali da sole in "sunnies", costume da bagno in "swimmers", pomeriggio in "arvo" – l'elenco continua.

E con il passare del tempo, il gergo australiano è diventato una fonte di divertimento online – con espressioni che spesso diventano fenomeni di TikTok (Non tu, Cleo!) o penetrano nella cultura mainstream.

Amanda Laugesen, chief editor del Australian National Dictionary, dell'Università Nazionale Australiana (ANU), ha detto a CNN Travel che molte espressioni australiane trovano le loro radici nell'inglese britannico, ma l'inglese australiano ha anche unicamente incorporato parole dalle lingue indigene del paese.

L'egualitarismo e la ribellione verso l'autorità sono diventati temi ricorrenti nella lingua man mano che si evolveva.

Se state cercando di ottenere la cittadinanza, o semplicemente pianificate di visitare la terra Down Under, queste sono alcune espressioni australiane genuine che sarebbe sciocco ignorare.

Avere una chiacchierata

In Australia, "avere una chiacchierata" è un altro modo per dire avere una conversazione. Avere una conversazione è semplicemente, avere una chiacchierata.

Una chiacchierata da sola è una storia. Ad esempio, qualcuno potrebbe "avere una chiacchierata per te."

Lavoro duro

Secondo l'ANU, "yakka" significa lavoro – o sforzo fisico.

Il termine origina da "yaga", che significa "lavoro" nella lingua Yagara – la lingua tradizionale del popolo Yagara che risiede nell'area ora nota come Brisbane.

Sicuro, non proprio

Gli australiani hanno la tendenza ad utilizzare "sicuro" come termine prima di continuare il loro pensiero. Tuttavia, diventa confuso nel tentativo di determinare se qualcuno sta dicendo sì o no.

Pertanto, "sicuro, non proprio" significa no.

"Verrai alla spiaggia oggi?"

"Sicuro, non proprio – non credo."

Pazzo

Gli australiani utilizzano spesso questo termine per esprimere disappunto per una situazione.

A volte, viene anche utilizzato come "crazy Brussel sprouts!"

Posizione remota

La frase che gli australiani utilizzano per descrivere un posto lontano da loro.

È spesso rurale e a volte il termine implica che sia un posto arretrato, inoltre.

"Vivono fuori nella campagna."

Soffrire di ansia

È così che molti giovani australiani si riferiscono a sentirsi un po' ansiosi.

O se sei veramente troppo concentrato su una situazione, potresti dire di essere "sul bordo."

Stai zitto

Semplicemente, smetti di parlare.

Tuttavia, nella vera cultura australiana, non è particolarmente offensivo.

Insiste che sta sognando

Questo termine proviene da un film australiano iconico, "The Castle", dove il personaggio principale, Daryl Kerrigan, difende la sua casa contro i tentativi della banca di acquistarla per costruire un nuovo aeroporto.

Ogni volta che Kerrigan fa un'offerta, ha una semplice replica per la sua casa: "Insiste che sta sognando!"

Adesso, questa frase ha infiltrato la cultura australiana e viene spesso utilizzata in risposta a una richiesta che sembra pretestuosa.

Laugessen ha detto a CNN Travel che alla fine del 19° secolo, gli australiani hanno veramente abbracciato il loro accento e la loro lingua distintivi, che "distinguono gli australiani dagli inglesi".

"La maggior parte di questo è piuttosto colloquiale e informale", dice. "Abbracciando ciò che ora considereremmo (mild swear words) come distintamente australiani."

Perdere il controllo

Un esempio di questa informalità è l'espressione "perdere la calma".

Sembra offensivo, ma non significa quello che la maggior parte potrebbe pensare.

Perdere la calma significa perdere il controllo, effettivamente un altro modo per dire "avere una crisi".

Molto impressionante

Se qualcuno è "molto impressionante", è il migliore.

Questa espressione implica qualcosa di eccezionale.

Perseverare

In Australia, una persona perseverante è chiamata un "battler".

Secondo l'ANU, descrive una persona con "pochissimi vantaggi naturali, che lavora diligentemente e con scarsa ricompensa, che lotta per vivere (e che dimostra coraggio nel farlo)."

Calmati

Semplicemente: rilassati. Calmati è un modo per dire a qualcuno di calmarsi.

Lavorare come un lucertolone che beve

Lavorare il più possibile su un compito particolare.

Ad esempio, se qualcuno ti chiama mentre sei al lavoro, potresti rispondere: "Non posso parlare, sto lavorando come un lucertolone che beve."

Nessun problema

Nessun problema, non preoccuparti, tutto bene.

Tutto bene

Secondo l'ANU, l'inglese australiano spesso utilizza il pronome femminile "lei", mentre l'inglese standard utilizzerebbe "esso".

ANU

Tutto bene significa semplicemente che tutto va bene.

Persona senza cultura

In Australia, una persona senza cultura o sophistication è chiamata un "bogan".

Secondo il dizionario dell'ANU, il termine era un insulto, ma è stato recentemente utilizzato in contesti che "non sono né derogatori né negativi", secondo il Australian National Dictionary.

Le origini dell'espressione sono incerte. Si pensa che possa derivare dal fiume Bogan, un fiume nel Western New South Wales – ma l'ANU ha detto che è probabile che non sia così. È diventato popolare nella cultura australiana dopo essere stato utilizzato nella serie televisiva degli anni '80 "The Comedy Company".

Alle Olimpiadi invernali del 2002, Steven Bradbury era in coda al gruppo nella finale maschile dei 1.000 metri di short-track speed skating. Improvvisamente, il leader del gruppo è caduto, causando un effetto a catena che ha eliminato gli altri atleti in testa.

Approfitando dell'occasione, Bradbury scattò oltre il caos e conquistò la medaglia d'oro, diventando il primo campione australiano alle Olimpiadi invernali. Questo episodio è diventato da allora un simbolo culturale famoso per gli australiani e l'espressione "fare un Bradbury" viene usata per descrivere successi inaspettati.

Se qualcuno non ottiene ciò che vuole e si arrabbia, si dice che "ha una lagna". Un'espressione elegante presa dai britannici, "lagna" ha le sue radici nel verbo "succhiare". È un termine comune nell'inglese australiano, soprattutto quando qualcuno non raggiunge le aspettative.

Un "pollastro" è solo un altro nome per una gallina, popolare in Australia a causa della disponibilità di polli arrosto nei supermercati e dei frequenti concorsi del pollastro nei pub e nei club. Questo umile volatile ha una storia ricca, con il termine registrato per la prima volta come 'chuckey' nel 1855.

Oxford English Dictionary

C'è un'espressione australiana, "Non sono sceso con l'ultima pioggia!", usata per sottolineare la propria intelligenza. Può essere una risposta a qualcuno che sottovaluta la tua saggezza o un modo per esprimere sorpresa per istruzioni semplici, implicando che hai più esperienza e astuzia di quanto pensino.

Un fenomeno unico australiano è il desiderio di accorciare le parole aggiungendo un "o" o "ie". Ad esempio, "servo" per stazione di servizio, "ambo" per ufficiale dell'ambulanza, "bottle-o" per negozi di alcolici e "arvo" per pomeriggio, derivato da avocado.

* ANU

Oxford English Dictionary

ABC

Evidenze:* Vittoria inaspettata: Steven Bradbury vince le Olimpiadi invernali del 2002 nella finale del 1,000 metri di short track* Slang australiano: gli australiani usano un linguaggio colorito, come "fare un Bradbury", "avere una lagna", "pollastro", "Non sono sceso con l'ultima pioggia!" e l'accorciamento delle parole

Conclusione:Capire lo slang australiano apre una cultura vivace e creativa. Il linguaggio unico è intessuto nella vita quotidiana e gioca un ruolo significativo nel comunicare emozioni ed esperienze. Dalla vittoria ispiratrice del "fare un Bradbury" all'uso comune di "avere una lagna", lo slang australiano fornisce un commento colorito sulla storia, i valori e l'identità del paese. E non dimenticate gli "o australiani" - l'accorciamento delle parole viene naturale agli australiani, che si divertono a creare nuove espressioni ogni giorno!

Dopo aver esplorato il mondo variegato dello slang australiano, è ora di mettere in pratica queste conoscenze durante il tuo viaggio in Australia. Potresti trovare te stesso ordinando un "rollo di chiko" a una fiera locale o perhaps expressing surprise at a situation by exclaiming, "I didn't come down in the last shower!"

Moreover, if you happen to visit a remote location, you might encounter individuals who refer to themselves as "battlers," acknowledging their hard work and perseverance in the face of challenge.

ABC

Remember, if you ever struggle to control your emotions while traveling in Australia, the phrase "calm down" will come in handy, providing a gentle reminder to take a breath and keep your cool. In the end, embracing Australian slang not only adds an exciting flare to your travels but also offers an insight into the unique cultural makeup of this fascinating country.

Leggi anche: