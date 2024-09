Comprendere la copertura assicurativa per l'incapacità di lavoro: fattori da tenere in considerazione

Ho bisogno di un'assicurazione sulla disabilità (DI), o è evitabile? "È consigliabile ottenere un'assicurazione poiché la sicurezza del tuo lavoro è di massima importanza," suggerisce Kerstin Hußmann-Funk, esperta di assicurazioni presso la Verbraucherzentrale Hamburg.

È spesso vantaggioso acquisire un'assicurazione a un'età giovane. Tuttavia, per molti la domanda è: posso permettermi la DI? In particolare, gli studenti o i giovani professionisti hanno spesso fondi limitati. D'altra parte, i premi sono più bassi se si acquista una polizza a un'età giovane.

In generale, la DI fornisce una pensione concordata in precedenza in caso di incapacità lavorativa per malattia o incidente per almeno 6 mesi - ovvero, non essere in grado di lavorare affatto o solo al massimo al 50 percento.

Quali fattori influenzano le mie quote DI?

Le quote mensili variano individualmente. Aspetti critici includono:

Età

Occupazione

Stato di salute

Importo della pensione concordato

Durata del contratto

È anche importante considerare quanto pensioni si desidera ricevere in caso di necessità e fino a che età l'assicurazione dovrebbe applicarsi. Più entrambi sono alti, più saranno le quote.

Inoltre, il grado di rischio che l'assicuratore considera è significativo. "Ci sono anche professioni che sono virtualmente inassicurabili," dice Constantin Papaspyratos, chief economist presso il Bundesverband der Versicherten. Queste includono, ad esempio, le hostess di volo o i pompieri professionisti.

Alte quote sono anche pagate da individui che lavorano in professioni con alto potenziale di stress, come gli infermieri. "L'assicuratore chiede la tua professione attuale," spiega Constantin Papaspyratos. "Vogliono sapere esattamente quale attività professionale stai svolgendo."

Cosa dovrei considerare nelle domande sulla salute?

Vengono poste una varietà di domande sulla salute e sul rischio. "C'è molto spazio per gli errori in questa sezione e molte cose vanno storte qui," avverte il chief economist. Vengono chieste la storia medica e le attività ricreative, come gli sport da combattimento o la guida di motociclette, il fumo e i sedativi.

"Devi leggere e rispondere con cura," consiglia Constantin Papaspyratos. "Perché se vuoi richiedere la DI in seguito, l'assicuratore controllerà se hai risposto in modo completo e onesto. Nel peggiore dei casi, la copertura assicurativa può essere cancellata retroattivamente."

Quanto dovrebbe essere la mia pensione DI concordata?

"La DI ha senso solo se ti assicuri in modo ragionevole," dice Kerstin Hußmann-Funk. In questo contesto, se diventi disabile, dovresti essere in grado di mantenere il tuo livello di vita con la DI - e non dover fare affidamento sui sistemi di supporto statali.

La Verbraucherzentrale Hamburg consiglia l'80 percento del reddito netto mensile come linea guida per la pensione DI. Per i giovani professionisti o gli studenti, viene generalmente consigliato un importo assicurativo di almeno 1500 euro.

Tuttavia, gli assicuratori stabiliscono i limiti, che sono spesso compresi tra il 60 e il 70 percento dell'ultimo stipendio lordo.

Una dinamica delle quote è vantaggiosa?

Entrambi gli esperti raccomandano una dinamica delle quote. Ciò significa che i contributi mensili aumentano ogni anno - "solitamente dal tre al quattro, al massimo dal cinque percento," dice Kerstin Hußmann-Funk. Tuttavia, la pensione di disabilità ricevuta in caso di necessità aumenta anche.

Inoltre, c'è l'opzione di sospenderla temporaneamente - ovvero, l'assicuratore non deve aumentare i contributi ogni anno. "Le dinamiche vengono annunciate in anticipo e puoi obiettare," spiega Constantin Papaspyratos. "Devi aumentarli ogni terzo volta in molti contratti, ma nei contratti più recenti, puoi anche obiettare quante volte vuoi e poi ricongiungerti."

Posso aumentare la pensione concordata in seguito con un'assicurazione sulla disabilità?

Sì, la cosiddetta garanzia di assicurazione supplementare è inclusa in tutti i nuovi contratti, secondo Constantin Papaspyratos. "Hai la possibilità di aumentare la tua pensione di disabilità in un'unica soluzione di un importo maggiore, ad esempio di 500 euro, fino a un'età certa, ad esempio 50 anni," dice il chief economist.

Tuttavia, questo è generalmente legato a specifici eventi, come il matrimonio, il divorzio, la paternità o un aumento di stipendio. Qui gli assicuratori differiscono negli eventi elencati. Suggerimento: controlla cosa potrebbe potenzialmente applicarsi a te.

Entro un periodo di sei a dodici mesi, puoi quindi stipulare un'assicurazione supplementare. In questo caso, gli assicuratori rinunciano alla necessità di porre nuovamente domande sulla salute. "Tuttavia, può accadere che chiedano nuovamente domande sul rischio, ad esempio se hai iniziato a guidare una motocicletta nel frattempo," dice Constantin Papaspyratos. E ovviamente, i contributi mensili aumentano con l'aumento della pensione.

Come faccio a trovare l'assicuratore giusto?

La maggior parte delle principali compagnie assicurative in Germania offre buoni piani di assicurazione sulla disabilità, come suggerito dall'avvocato del consumatore. Tuttavia, i dettagli possono variare notevolmente tra i fornitori, come stabilito dall'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Pertanto, è importante esaminare i benefici specifici quando si confrontano le politiche. Puoi iniziare controllando i piani potenziali dalle organizzazioni come Stiftung Warentest, che, a differenza di molti siti di confronto, non prende una commissione per i suoi servizi.

Kerstin Hußmann-Funk sottolinea che il fornitore giusto non è necessariamente il fattore più importante. Invece, la sicurezza di una politica è cruciale. A volte, gli assicuratori possono rifiutare la copertura a causa di preesistenti condizioni. "Questo è qualcosa che vuoi evitare assolutamente, perché se una compagnia mi respinge, non troverò un'altra disposta a coprirmi contro la disabilità," spiega. Pertanto, è cruciale: in primo luogo, richiedere sempre una valutazione del rischio. Questo agisce come una domanda di prova. Una volta che due o tre assicuratori sono in lizza, puoi fare una decisione basata sul prezzo e sulle prestazioni.

Agenti assicurativi, mediatori e consulenti possono offrire il loro aiuto. La principale differenza è che un agente assicurativo può offrire solo polizze della propria compagnia. Al contrario, un mediatore assicurativo fornisce consigli completi senza alcuna parzialità. Entrambe le consulenze sono inizialmente gratuite, ma la commissione del mediatore viene alla fine riflessa in premi leggermente più elevati.

I consulenti assicurativi, tuttavia, sono retribuiti direttamente dal cliente, generalmente sotto forma di una commissione. Ciò garantisce che le loro raccomandazioni siano imparziali e solely nell'interesse del consumatore. I centri per i consumatori forniscono inoltre consigli imparziali esaminando le offerte e assistendo nel processo di selezione.

Le persone che esercitano determinate professioni ad alto rischio potrebbero dover pagare premi DI più elevati. Ad esempio, i pompieri professionisti e gli assistenti di volo spesso devono pagare di più a causa dei pericoli intrinseci dei loro lavori.

È essenziale che i consumatori considerino i loro futuri bisogni finanziari quando decidono l'importo della pensione DI. Ad esempio, gli studenti o i giovani professionisti potrebbero aver bisogno di un importo assicurativo di almeno 1500 euro per mantenere il loro livello di vita in caso di disabilità.

Leggi anche: