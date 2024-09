Comprendere il racket: una descrizione del reato

Questi gruppi noti hanno governato il crimine organizzato a Chicago e New York per anni - fino a quando le forze dell'ordine non li hanno abbattuti con una sola, potente accusa: il racket.

Questa tattica è stata utilizzata dal governo federale per abbattere più di una dozzina di figure sportive del college e amministratori di test coinvolti nello scandalo di ammissione al college più grande della storia. Figure note come l'ex Presidente Donald Trump, R. Kelly, Young Thug e Sean 'Diddy' Combs sono anche caduti sotto la sua portata.

Attività come il traffico sessuale, gli scandali di imbrogli e l'involvement della mafia possono sembrare drasticamente diverse. Tuttavia, cadono tutte sotto l'ombrello di racket.

Per fare luce su questo concetto, CNN ha consultato l'avvocato G. Robert Blakey nel 2019. Blakey ha giocato un ruolo significativo nella stesura delle leggi sul racket in almeno 22 stati.

Il racket non è un crimine in sé

In sostanza, il racket si riferisce all'ingaggio in uno schema illecito. Serve come cornice nella legge RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) per categorizzare 35 trasgressioni, tra cui rapimento, omicidio, corruzione, incendio doloso e estorsione.

Blakey ha chiarito che il racket non è un'offesa specifica, ma piuttosto un modo per affrontare e perseguire diverse offese.

Ha anche sottolineato che il racket non è un singolo atto criminale. Per ottenere una condanna, i pubblici ministeri devono provare una serie ricorrente che coinvolge almeno due istanze di attività di racket.

Il racket è intenzionalmente ampio

Il Congresso ha emanato la legge RICO nel 1970 per combattere il crimine organizzato. Da allora, è stata utilizzata contro i capi della mafia di alto profilo, come Antonio Corallo, capo della famigerata famiglia criminale Lucchese.

Tuttavia, come ha sottolineato Blakey, il racket non è esclusivo del crimine organizzato.

La legge federale ha un'ampia portata e è stata utilizzata per perseguire casi di insider trading e gruppi anti-aborto che hanno ostacolato l'accesso alle cliniche.

Influire sul commercio interstatale è un requisito

Per condannare qualcuno per racket, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, i pubblici ministeri devono stabilire cinque componenti chiave:

• L'esistenza di un'organizzazione criminale• L'impatto dell'impresa sul commercio interstatale• Il coinvolgimento del

Leggi anche: