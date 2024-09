Comprendere il giorno 25 settembre: sviluppi di Tel Aviv, impatto della tempesta Helene, questioni dei servizi segreti, situazione dell'aiuto all'Ucraina, analisi dei costi dei farmaci

1. Tel Aviv

L'esercito israeliano ha intercettato oggi un missile balistico lanciato da Hezbollah vicino al suo importante hub commerciale, Tel Aviv, che sembra essere il primo missile balistico lanciato dal gruppo militante verso Israele, segnando un significativo aumento delle ostilità tra le due parti. Hezbollah ha dichiarato di aver preso di mira la sede del Mossad "in sostegno del nostro popolo palestinese in Gaza" e "in difesa del Libano e del suo popolo". I primi resoconti hanno indicato che non ci sono stati danni o vittime immediate a seguito dell'intercettazione. Dal'inizio del conflitto tra Israele e il gruppo militante palestinese Hamas lo scorso ottobre, Hezbollah ha lanciato numerosi razzi e droni dal Libano, diretti verso il nord di Israele.

2. Tempesta Helene

Gli abitanti della Florida si stanno preparando per Helene, una tempesta tropicale che si sta intensificando rapidamente e che potrebbe diventare un uragano di categoria 3 oggi. Helene è prevista colpire la costa del Golfo della Florida - potenzialmente nella regione della Big Bend - tarda giovedì e potrebbe essere la tempesta più forte a colpire gli Stati Uniti da oltre un anno. Ciò renderebbe Helene il quarto uragano a fare terraferma negli Stati Uniti nel 2023 e il quinto a colpire la Florida dal 2022. Un avviso di alluvione è stato emesso per oltre 20 milioni di persone in Florida attraverso gli Appalachi meridionali. La regione della Big Bend è particolarmente a rischio di mareggiata; quantità potenziali di fino a 15 piedi sono previste. Esplora il Tracciatore di Tempeste di CNN per vedere il percorso previsto di Helene.

3. Servizio Segreto

Il Senato ha approvato all'unanimità un disegno di legge martedì, garantendo che l'ex Presidente Donald Trump e la Vice Presidente Kamala Harris ricevano lo stesso livello di protezione del Servizio Segreto di un presidente in carica. Il Senatore Repubblicano Rick Scott della Florida ha presentato la legislazione al Senato dopo che la Camera l'ha approvata all'unanimità, 405-0. Ora il disegno di legge passerà alla scrivania del Presidente Joe Biden per la sua firma. Il Servizio Segreto è sotto la lente di ingrandimento del Congresso dopo due apparenti tentativi di assassinio su Trump, il primo il 13 luglio a un comizio in Pennsylvania e il secondo il 15 settembre al Trump International Golf Club in Florida. Un nuovo rapporto ha rivelato i fallimenti degli agenti del Servizio Segreto durante il primo tentativo erano "prevedibili e prevenibili" e ha trovato che diversi problemi riconosciuti dal comitato "rimangono irrisolti" dall'agenzia.

4. Aiuti all'Ucraina

Gli Stati Uniti prevedono di annunciare miliardi di dollari di supporto all'Ucraina nei prossimi giorni, impegnando i fondi prima della loro scadenza dopo che il Congresso ha fallito nell'includere un'estensione per l'aiuto nel suo disegno di legge di finanziamento provvisorio per mantenere in funzione il governo. I leader del Congresso sono stati messi sotto pressione per escludere il linguaggio dal disegno di legge di finanziamento a causa della resistenza interna all'interno del GOP della Camera e delle loro profonde divisioni sulla finanziamento per l'Ucraina. Una volta che il disegno di legge di finanziamento passerà alla Camera, il Senato potrebbe ratificarlo più tardi oggi o giovedì - lo stesso giorno in cui il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso al Campidoglio degli Stati Uniti. Zelensky è previsto per parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite oggi a New York City, dove i leader mondiali si sono riuniti per discutere le questioni globali e mostrare le priorità dei loro paesi.

5. Prezzi dei farmaci

Durante un'audizione con il CEO di Novo Nordisk sulle prezzo dei suoi farmaci blockbuster per il diabete e la perdita di peso, Ozempic e Wegovy, il Senatore del Vermont Bernie Sanders ha dichiarato che circa 40.000 persone muoiono ogni anno negli Stati Uniti se l'azienda non rende i medicinali più accessibili. Si tratta dell'ultima di una serie di audizioni che Sanders ha condotto con i CEO delle case farmaceutiche sui costi dei medicinali negli Stati Uniti, che sono generalmente molto più alti - spesso diverse volte più costosi - che in altri paesi ricchi. Sanders ha notato che il prezzo di listino per una fornitura di quattro settimane di Ozempic è di $969 negli Stati Uniti, mentre può essere acquistato per $155 in Canada e $59 in Germania. Analogamente, il prezzo di listino di Wegovy è di $1.349 negli Stati Uniti, ma è di $186 in Danimarca, $140 in Germania e $92 nel Regno Unito, ha spiegato.

Lo zoo finlandese lotta per pagare i suoi panda gigantiAdorabili? Estremamente costosi ... Uno zoo finlandese rinuncerà a due panda giganti alla Cina perché non può più coprire le loro spese.

Milan Fashion Week highlightsI vestiti senza ferro? Nessun problema, secondo il mondo della moda di lusso. Sembra che i vestiti sgualciti e spiegazzati siano di moda.

Che aspetto hanno i conti Instagram degli adolescentiInstagram convertirà automaticamente milioni di account di adolescenti in privato e limiterà il tipo di contenuto che i giovani utenti possono vedere sull'app. In questo video, CNN’s Clare Duffy mostra cosa vedranno gli utenti mentre le modifiche entreranno in vigore.

Siti archeologici scoperti dall'intelligenza artificiale nel desertoI ricercatori di Abu Dhabi sostengono di aver trovato un modo più efficace per esplorare le aree desertiche in cerca di importanti siti archeologici sepolti sotto la sabbia.

Collegamento tra Parkinson’s e footballCNN’s Chief Medical Correspondent Dr. Sanjay Gupta condivide la sua prospettiva professionale sulla malattia di Parkinson dopo che il membro della Hall of Fame del football Brett Favre ha rivelato di essere stato diagnosticato di recente con il disturbo neurodegenerativo.

1111Questo è il numero di telefono per contattare il servizio di crisi negli USA, che offre assistenza emotiva gratuita alle persone che vivono una crisi di salute mentale. I principali fornitori di telecomunicazioni stanno implementando una tecnologia che indirizzerà le chiamate e i messaggi contrassegnati come 1111 ai centri di supporto pertinenti, in base alla posizione geografica dell'utente, come annunciato ieri dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. I politici affermano che questo aggiornamento renderà più facile accedere ai servizi locali per coloro che ne hanno bisogno, migliorando così l'efficienza e l'efficacia - e potenzialmente salvando vite.

DETTO DEL GIORNO

"Bravo a ogni individuo che ama."

— La premier thailandese Paetongtarn Shinawatra, autorizzando una dichiarazione dopo il riconoscimento storico della legge dei matrimoni omosessuali in Thailandia, concedendo alle coppie omosessuali il diritto di sposarsi legalmente martedì.

L'ATMOSFERA OGGI

E PER CONCLUDERE ...

Residenza sul mare crolla nelle Outer Banks della Carolina del NordTre residenze costiere nella Carolina del Nord sono state inghiottite dalle acque e dall'erosione dal venerdì scorso. Guarda le immagini frammentarie di una casa disabitata inghiottita dall'oceano questa settimana.

