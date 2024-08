Comprendere i meccanismi di classificazione degli atleti paralimpici

Ai Giochi Paralimpici estivi inaugurali che si terranno nella capitale francese, parteciperanno più di 4.000 atleti da diverse regioni di tutto il mondo in 549 eventi di medaglie in 22 sport, come stabilito dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC).

I Giochi Paralimpici del 2024 si svolgeranno dal 28 agosto all'8 settembre.

Una novità che potrebbe confondere gli spettatori paralimpici alle prime armi è il suo sistema di classificazione distintivo.

"La classificazione è il fondamento del Movimento Paralimpico, che determina quali atleti sono qualificati per competere in uno sport e come gli atleti sono raggruppati per la competizione", spiega l'IPC.

Per comprendere appieno le sfumature di ogni competizione, è fondamentale comprendere a fondo il sistema di classificazione paralimpico. Di seguito, abbiamo suddiviso ogni dettaglio essenziale:

Cosa definisce un Paralimpico?

I Paralimpici sono suddivisi in base al "grado di limitazione funzionale derivante dall'impedimento", come stabilito dall'IPC.

Poiché i diversi sport richiedono diverse abilità fisiche, il processo di classificazione mira a minimizzare l'impatto dell'impedimento sulle prestazioni degli atleti per far risplendere il loro talento sportivo.

I gruppi di impedimenti sono contrassegnati da una lettera (solitamente l'iniziale dello sport e un numero). In generale, il numero più basso indica un impedimento più grave, sebbene ci siano eccezioni, come notato sul sito olimpico.

Il processo di "Valutazione dell'atleta" dell'IPC risponde a tre domande chiave:

L'atleta ha un 'impedimento permanente elegibile'?

Innanzitutto, è necessario verificare se l'atleta ha un "condizione di salute sottostante" che porta a un "impedimento permanente elegibile". La valutazione viene effettuata dal corpo federale sportivo internazionale che gestisce ogni singolo sport.

Ci sono 10 tipi di impedimenti distinti. Vengono generalmente suddivisi in tre categorie di impedimenti: fisici (potenza muscolare ridotta, limitazione del movimento, difetto degli arti, differenza di lunghezza delle gambe, ipertonia, atassia, atetosi e bassa statura), visivi e intellettivi.

Alcuni sport offrono opportunità competitive per tutti i 10 impedimenti (come nuoto paralimpico e atletica leggera), mentre altri sono dedicati a un singolo impedimento (come il goalball per gli impedimenti visivi).

L'atleta soddisfa i 'criteri minimi di impedimento' per il suo sport?

Successivamente, è importante determinare se l'atleta soddisfa i "criteri minimi di impedimento" per il suo sport.

Ogni sport definisce la gravità di un "impedimento elegibile" necessario per qualificare un atleta a competere, secondo il sito web dell'IPC.

I "criteri minimi di impedimento" aiutano a determinare se l'impedimento "elegibile" dell'atleta limita la sua capacità di svolgere i compiti specifici del suo sport.

Ad esempio, sono stabiliti standard di altezza massima per gli atleti con bassa statura e viene definito un livello specifico di amputazione per gli atleti con difetto degli arti. I criteri si basano spesso su ricerche scientifiche.

Se un atleta non è idoneo a partecipare a uno sport, ciò non significa necessariamente l'assenza di un impedimento reale; si tratta piuttosto di una decisione legata allo sport.

Quali sono le classi in ogni sport?

L'ultimo passo consiste nel determinare la classe sportiva dell'atleta.

Sport come hockey su slittino paralimpico e sollevamento pesi paralimpico hanno una sola classe, mentre altri ne hanno molte (ad esempio, l'atletica leggera ne ha più di 50) per rappresentare tutti i 10 impedimenti elegibili e le diverse discipline.

La classe raggruppa gli atleti con limitazioni funzionali simili per consentire loro di competere a livelli simili, sebbene non raggruppi necessariamente gli atleti con lo stesso impedimento elegibile.

"Se diversi impedimenti portano a limitazioni funzionali simili, gli atleti con questi impedimenti sono autorizzati a competere insieme", spiega l'IPC.

Poiché alcuni impedimenti peggiorano nel tempo, gli atleti potrebbero cambiare classificazione più volte nel corso della loro carriera.

Le ultime due fasi sono gestite da un panel di classificazione, che include almeno due esperti formati nei loro rispettivi campi e descritti dall'IPC come "possedenti conoscenze compatibili sugli impedimenti e il loro impatto sui rispettivi sport". Esempi di questi classificatori includono medici, fisioterapisti, allenatori, scienziati sportivi, psicologi e oculisti.

Esempi di alcune classi sportive

Corsa e Salto (eventi con il prefisso T)

T11-13: Impedimento visivoT20: Impedimento intellettivoT45-47: Arti superiori o arti superiori interessati da difetto degli arti, potenza muscolare ridotta o limitazione del movimento

Para Taekwondo (Prefisso K utilizzato a causa della parola coreana per il combattimento, 'kyorugi')

K43: Amputazione bilaterale sotto il gomito o perdita funzionale equivalente in entrambi gli arti superioriK44: Amputazione unilaterale del braccio (o perdita funzionale equivalente) o perdita di dita che influisce sulla capacità di sollevare il tallone

Para Ciclismo (Prefissi utilizzati B per tandem ciechi, C per ciclismo, T per triciclo, H per handbike)

H1 a H5: Lesioni al midollo spinale o concorrenti con protesi in un arto inferiore o in entrambiT1 e T2: Disturbi locomotori e problemi di equilibrio, come paralisi cerebrale o emiplegia

I Giochi Paralimpici del 2024 comprenderanno anche diversi sport, tra cui quelli che si rivolgono agli atleti con diversi tipi di impedimento. Comprendere il sistema di classificazione è fondamentale per apprezzare le sfumature di ogni competizione, poiché determina quali atleti sono idonei e come sono raggruppati per la competizione.

Leggi anche: