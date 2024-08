Indice

- Comprendere gli elementi essenziali dei Giochi Paralimpici

Dopo la conclusione dei Giochi Olimpici, i Paralimpici sono in arrivo, iniziando a Parigi di mercoledì. Prima del loro inizio, ecco le risposte alle domande più pressanti:

Che cosa sono fondamentalmente i Paralimpici?

I Paralimpici sono competizioni atletiche che riflettono i Giochi Olimpici, adattati per atleti con disabilità. Queste gare si svolgono ogni quattro anni nello stesso luogo dei recenti Giochi Olimpici estivi o invernali. Dal 1960, gli atleti hanno gareggiato per le medaglie paralimpiche nelle attività estive. Il termine "Paralimpici" deriva dalle parole inglesi "paraplegico" (paralizzato su entrambi i lati) e "Olimpici" (Giochi Olimpici).

Quali attività sono coinvolte?

Un totale di 4.400 atleti da 182 nazioni parteciperanno a 22 sport per ottenere medaglie: Calcio per ciechi, Badminton, Boccia, Tiro con l'arco, Dressage, Pesi, Goalball, Judo, Canoa, Atletica leggera, Ciclismo, Pallacanestro in carrozzina, Scherma in carrozzina, Rugby in carrozzina, Tennis in carrozzina, Canottaggio, Nuoto, Pallavolo seduta, Tiro a segno, Taekwondo, Tennis da tavolo, Triathlon.

C'è una cerimonia di apertura?

A differenza dell'arrivo per nave sulla Senna come gli Olimpici, gli atleti paralimpici si presenteranno al pubblico di mercoledì (ore 20:00/ZDF) lungo l'avenue des Champs-Élysées, culminando alla Place de la Concorde. Un'arena per la cerimonia di apertura è stata costruita sulla Place de la Concorde utilizzando gli stadi degli sport urbani (3x3 Basket, BMX, Skateboard e Breakdance).

Chi sono alcuni dei Paralimpici più rinomati?

Il saltatore con la pertica tedesco Markus Rehm è uno degli atleti di spicco a Parigi. Dal 2011, ha vinto tutti i 15 titoli ai campionati del mondo e europei e alle Paralimpiadi, stabilendo il record del mondo a 8,72 metri. La olandese Diede de Groot ha vinto tutti i tornei del Grande Slam nel tennis in carrozzina dal 2021. L'australiano Ryley Batt è ampiamente considerato il miglior giocatore di rugby in carrozzina di tutti i tempi, con due vittorie paralimpiche alle spalle.

Quanti concorrenti tedeschi parteciperanno?

Un totale di 143 partecipanti parteciperanno, tra cui 65 donne e 78 uomini, oltre a cinque guide. L'atletica leggera ha la squadra più grande con 27 concorrenti (più due guide). La Germania non sarà rappresentata in Calcio per ciechi, Goalball, Taekwondo e Pesi. La partecipante tedesca più anziana è la cavallerizza dressage Heidemarie Dresing (69 anni), mentre la nuotatrice di Berlino Johanna Doehler è l'atleta più giovane a 14 anni.

Qual è l'outlook per la squadra tedesca?

Il presidente del Comitato Paralimpico Tedesco (DBS), Friedhelm Julius Beucher, ha confermato che non c'è un obiettivo specifico per le medaglie. A Tokyo, la squadra ha vinto 13 ori, 12 argenti e 18 bronzi. Con un 12° posto nella classifica delle medaglie alle Paralimpiadi di Tokyo del 2021, la squadra tedesca ha ottenuto il suo peggior risultato. L'obiettivo è tornare tra le prime 10.

Russia e Bielorussia parteciperanno?

Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha deciso di consentire agli atleti russi e bielorussi di partecipare ai Paralimpici di Parigi, a determinate condizioni. Queste includono la partecipazione sotto la bandiera e l'inno paralimpico e l'astensione da qualsiasi simbolo nazionale. La decisione è stata presa tenendo presente la sicurezza e la sicurezza di tutti i partecipanti.

Un totale di 90 atleti individuali dalla Russia e 8 dalla Bielorussia saranno presenti a Parigi. Sono stati precedentemente valutati da uno studio legale incaricato dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC). Dopo l'attacco militare della Russia all'Ucraina nel 2022, gareggeranno sotto una bandiera neutrale e non saranno ammessi alla cerimonia di apertura o all'esecuzione del loro inno nazionale in caso di medaglia d'oro. Le squadre dei due paesi rimangono escluse.

Quali sono i premi per gli atleti tedeschi?

I medagliati paralimpici riceveranno gli stessi premi dei non disabili. Il primo posto riceverà €20.000, il secondo posto €15.000 e il terzo posto €10.000.

Dove posso guardare i Paralimpici in diretta?

ARD e ZDF condivideranno la copertura dei Paralimpici. ZDF trasmetterà la cerimonia di apertura del 28 agosto, con più di 60 ore di copertura sportiva in diretta. Inoltre, circa 75 ore di Para-sport saranno trasmesse in diretta sui canali di streaming di ARD e ZDF.

I prossimi Paralimpici, che seguono i Giochi Olimpici, sono simili ai Giochi Olimpici ma sono specificamente progettati per gli atleti con disabilità.

La cerimonia di apertura dei Paralimpici di Parigi si svolgerà lungo l'avenue des Champs-Élysées di mercoledì, mostrando la partecipazione degli atleti di tutto il mondo.

