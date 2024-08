- Comprende foche, singola uscita e ampia cacofonia.

Per comprendere le leggi non scritte della giungla, basta assistere alla scena che si svolge tra i tre avversari dopo una sfida piuttosto soddisfacente. È stata una sinfonia di imprecazioni, lacrime e parolacce, con la F-word che compariva spesso.

Chiarimento del titolo: Dschungelcamp: Dine & Dish

Lucas, Lea e Max si sono superati con quello che sembrava il pasto più delizioso nel campo. Parole che farebbero gonfiare la bustina di sale erbe di Juliette Steiner. Tuttavia, dobbiamo essere onesti: arrosto di impala come base, frutti citrin per dessert - Lea Bixenrother rinuncerebbe a tutte le Angelina Jolie per questo - non c'era molto che potesse andare storto, a parte perhaps nella tassonomia: "Impala - è pesce o primate?" Chi se ne importa, basta che sia delizioso. O come direbbe la Madre Mola: "Mangiamo prima!"

Un pasto quasi perfetto, ma sotto condizioni chiaramente difficili, poiché i campeggiatori avevano votato in precedenza nel grande sondaggio Lea-o-Juliette. Il risultato è stato inequivocabile: con una maggioranza di 8-0, i campeggiatori hanno deciso che Juliette dovesse andarsene, con solo Lucas che votava per eliminare Lea. La sorpresa: quelli che pensavano di poter eliminare segretamente qualcuno attraverso il telefono della giungla si erano sbagliati. Dopo la decisione, è stata annunciata e spiegata in una discussione di gruppo.

Non sorprende che individui apertamente ostili come Danni, Kader o Max siano rimasti in silenzio. Ma è stato scioccante quando Eric e Mola, che in precedenza si erano alleati con Juliette, le hanno consegnato i documenti di espulsione. La ragione di Eric era disarmante nella sua semplicità - voleva partecipare alla prossima sfida con Lea. Ma il tentativo di Mola di presentare questo calcio nel sedere come qualcosa di positivo è stato audace nella sua audacia. Ha suggerito che Juliette aveva tossito troppo spesso ultimamente e sarebbe stato meglio se avesse cercato assistenza medica all'esterno.

Non si può fare a meno di pensare a un uomo che schiaffeggia qualcuno e lo giustifica come un atto di aiuto con un'espressione innocente: "Fidati, baby, l'ho fatto per il tuo bene e sto soffrendo di più." Vediamo quando Mola dovrà affrontare qualche schiaffo a sua volta. Nel frattempo, il colpetto laterale: despite being evicted, Juliette Steiner was forced to spend the entire day and night, including fire watch duty, as a sort of hellish notice period. She yearned to stay, while everyone else was operating on reserve and longed for a switch. But it was all for naught, as it was inevitable.

Lascia il freestyle ai professionisti

E cosa è successo ancora? Lucas e Sarah hanno tentato un freestyle imbarazzante da "Beatbox" e spoken word. Max ha mostrato i suoi piedi, decorati con smalti color ambra, che avrebbero potuto fruttargli qualche euro su BestFans, dove Juliette finanzia le abitudini di fumo pigre dei suoi follower. Parlando di Max: il raffinato titano si è sdraiato in una rete, cantando a squarciagola, non ha esitato a chiedere l'aiuto di Lea per il trasporto di un bidone della spazzatura e, secondo l'anteprima del prossimo episodio, affronterà un prova della giungla la prossima volta, che, secondo Jan e Sonja, potrebbe non superare. Cosa succederà dopo rimane da vedere. Qualcuno come Kader Lot ha già piani per la sua carriera postuma: spera di diventare una figura di cera a Madame Tussauds. Ma prima, probabilmente hai già capito: mangiamo!

