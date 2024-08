- Compra questi nove articoli quando li trovi a sconto:

Con l'inflazione che fa salire i costi della spesa, è utile pianificare in anticipo e gestire saggiamente il proprio denaro. Stabilire un budget aiuta a tenere d'occhio i prezzi durante la spesa. Ad esempio, se si lavora con un budget settimanale, è possibile fare la spesa grossista per gli alimenti di base all'inizio della settimana. In questo modo, si avrà una chiara idea di quanto denaro rimane per gli acquisti extra.

Il "New York Times" ha condiviso una lista di prodotti da acquistare quando sono in sconto e questi consigli si applicano anche al mercato tedesco. Tuttavia, è importante non solo acquistare prodotti in sconto in grandi quantità, ma anche sapere come conservarli. Uno dei consigli più preziosi è il congelamento. Ad esempio, è possibile congelare burro o formaggio senza problemi. Il formaggio può essere grattugiato e congelato per un uso successivo. Per ulteriori consigli, fare riferimento alla galleria di immagini qui sotto.

[Galleria di immagini]

Incorporando i consigli del "New York Times", è saggio acquistare alimenti in sconto come burro e formaggio in grandi quantità, poiché possono essere conservati efficacemente mediante il congelamento, garantendo la loro qualità e prolungando la loro vita utile. Quando si pianifica il proprio budget settimanale, è consigliabile destinare fondi per l'acquisto di alimenti durante i periodi di sconto, poiché ciò può notevolmente ridurre le spese per gli alimenti di base.

Leggi anche: