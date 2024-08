- Comportamento sgradevole dei tifosi al Hoffenheim - Il coach Matarazzo spinge al dialogo

Allenatore di Hoffenheim Pellegrino Matarazzo sta preparando la sua squadra per eventuali atti dei propri tifosi mentre si appresta a iniziare nella Bundesliga. "Semplice prepararsi mentalmente a ciò che potrebbe accadere, non essere colti di sorpresa e sapere come reagire dopo", ha dichiarato Matarazzo prima della loro prima partita casalinga contro il neoammesso Holstein Kiel sabato (15:30 CET, Sky).

Dopo lo scioglimento della collaborazione con l'allenatore di lungo corso Alexander Rosen e la squadra amministrativa del club quest'estate, due fazioni di tifosi hanno dichiarato guerra alla TSG, come il club ha definito. Il club si aspetta ulteriori proteste dai tifosi insoddisfatti durante la loro prima partita in casa. "Non è un segreto che c'è tensione - sia all'interno del club che tra i tifosi", ha riconosciuto Matarazzo.

Matarazzo ha sottolineato l'importanza dei tifosi. "Sono essenziali, spesso anche cruciali per il successo", ha detto. Di conseguenza, è "vantaggioso" incoraggiare il dialogo, che sarebbe anche estremamente significativo per la squadra, ha notato ulteriormente Matarazzo.

Con il conflitto con i gruppi di tifosi che attualmente sovrasta i temi sportivi, Matarazzo ha menzionato il nuovo attaccante Adam Hlozek, acquistato dal Bayer Leverkusen, come potenziale titolare. È un grande ragazzo, ha elogiato l'allenatore di Hoffenheim. "Quando è vicino alla porta, è pericoloso, ha un tiro potente e dinamismo".

